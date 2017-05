Feb 22 Medica Pro Familia SA :

* Carpe Diem Centrum Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. sold 20.36 percent stake in the company to Neuca Med Sp. z o.o. on Feb. 19

* Currently Carpe Diem Centrum Medycyny Estetycznej does not own any of the company's shares