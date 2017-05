March 15 Grand Marnier SA :

* FY EBITDA 30.8 million euros ($34.19 million) versus 25.7 million euros year ago

* FY net income group share 13.5 million euros versus 10.8 million euros a year ago

* FY dividend 100 euros per share