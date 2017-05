June 3 Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci SA :

* Management recommends FY 2015 dividend of 0.29 zlotys per share gross or total value of 0.5 million zlotys ($126,984) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.9375 zlotys) (Gdynia Newsroom)