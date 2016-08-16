BRIEF-SHL Telemedicine: response from major shareholder with respect to AGM's resolution
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
Aug 16 Lifewatch AG
* Says on August 15, 2016, Stefan Vogt, chief commercial officer, decided to resign Source text: here Further company coverage:
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
* INTEGRATION OF CLINIQUE DES TILLEULS IN SWISS MEDICAL NETWORK