BRIEF-SHL Telemedicine: response from major shareholder with respect to AGM's resolution
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
Aug 16 Immunovia publ AB :
* Announces intention to apply during H1 2017 for listing on Nasdaq Stockholm's Main Market
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
* INTEGRATION OF CLINIQUE DES TILLEULS IN SWISS MEDICAL NETWORK