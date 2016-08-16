BRIEF-SHL Telemedicine: response from major shareholder with respect to AGM's resolution
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
Aug 16 Jantar Development SA :
* Q2 net loss of 9,841 zlotys ($2,591) versus loss of 12,634 zlotys year ago Source text bit.ly/2aWvUrh Further company coverage: ($1 = 3.7979 zlotys) (Gdynia Newsroom)
* RECEIVED A RESPONSE FROM CAI MENGKE, MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY, WITH RESPECT TO RESOLUTION OF AGM OF SHAREHOLDERS HELD MAY 11TH, 2017
* INTEGRATION OF CLINIQUE DES TILLEULS IN SWISS MEDICAL NETWORK