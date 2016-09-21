BRIEF-Biohit: results confirmed in a new trial of Acetium lozenge
* BIOHIT ACETIUM® LOZENGE IS A HIGHLY EFFECTIVE MEANS TO STOP SMOKING – RESULTS CONFIRMED IN A NEW LARGE-SCALE TRIAL
Sept 21 Singapore Exchange:
* Issues query regarding trading activity on Asiamedic Source text for Eikon: Further company coverage:
* BIOHIT ACETIUM® LOZENGE IS A HIGHLY EFFECTIVE MEANS TO STOP SMOKING – RESULTS CONFIRMED IN A NEW LARGE-SCALE TRIAL
* PHILIPS TO EXPAND ITS SLEEP & RESPIRATORY CARE BUSINESS WITH ACQUISITION OF US-BASED RESPIRTECH