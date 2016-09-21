BRIEF-Greiner Bio-One announces final outcome in offer for Vigmed Holding
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
Sept 21 Digital Bros SpA :
* Unit 505 Games sells 8.5 million Starbreeze B shares for the gross value of about 20.9 million euros ($23.30 million)
* Still owns 3,275,532 Starbreeze B shares Source text: www.1info.it Further company coverage: ($1 = 0.8970 euros) (Gdynia Newsroom)
* ON MAY 17 OFFER WAS ACCEPTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING IN TOTAL 65.72% OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES AND VOTES IN VIGMED
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS