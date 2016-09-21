BRIEF-Poxel reports positive data on Imeglimin's phase 1
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS
Sept 21 Fitch
* Affordable Care Act And Drug Pricing Issues Pose Headline Risk To Healthcare Equity Prices That May Influence Capital Deployment Decisions
* Fitch: Presidential Politicking Heightens Drug Pricing, ACA Risk
* Even If Government Is Given A Role To Negotiate Drug Pricing, It Is Unclear Exactly What This Would Mean For Industry Source text for Eikon:
* PHASE 1 DATA IN JAPANESE SUBJECTS DEMONSTRATED IMEGLIMIN WAS SAFE, WELL TOLERATED AND EXHIBITED A SIMILAR PHARMACOKINETIC PROFILE TO WHAT WAS OBSERVED IN CAUCASIAN SUBJECTS
May 22 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA: