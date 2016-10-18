BRIEF-Giglio Group issues one year bond for EUR 1 mln
* SAID ON FRIDAY THE BOARD APPROVED THE "GIGLIO GROUP TF 2,9% MAG18 EUR" BOND FOR A TOTAL AMOUNT OF EUR 1 MILLION
Oct 19 CV Check Ltd
* Board reaffirms previously announced revenue guidance of $12.5 million to $13 million for fy17 Source text for Eikon: Further company coverage:
* SAID ON FRIDAY THE BOARD APPROVED THE "GIGLIO GROUP TF 2,9% MAG18 EUR" BOND FOR A TOTAL AMOUNT OF EUR 1 MILLION
* CUBE ITG SAID ON FRIDAY THAT IT HAS SET THE FINAL PRICE FOR THE SALE OF THE ORGANISED PART OF THE COMPANY, AT 9.66 MILLION ZLOTYS