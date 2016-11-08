BRIEF-CLAIM POST RESOURCES ANNOUNCES NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UNSECURED CONVERTIBLE DEBENTURES
* CLAIM POST RESOURCES INC. ANNOUNCES NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UNSECURED CONVERTIBLE DEBENTURES
Nov 8 Renesola Ltd
* ReneSola receives continued listing standards notice from The New York Stock Exchange Source text for Eikon: Further company coverage:
* CLAIM POST RESOURCES INC. ANNOUNCES NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UNSECURED CONVERTIBLE DEBENTURES
* GROUP TEN METALS APPOINTS TIM THIESSEN AS CHIEF FINANCIAL OFFICER AND ESTABLISHES ADVISORY BOARD