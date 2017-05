Dec 16 Elite Varainhoito Oyj :

* Elite and Oma Säästöpankki Oyj buy 97.7 percent in Sav-Rahoitus Oyj

* Elite's share is 49.9 percent

* Total value paid by Elite and Oma Säästöpankki is about 3.3 million euros ($3.45 million) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9566 euros) (Gdynia Newsroom)