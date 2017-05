Dec 20 Aplitt SA :

* Shareholders alliance jointly holding 99.07 percent stake in Aplitt plans to announce squeeze out for remaining company's shares

* Shareholders alliance includes: Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo - Kredytowa im. F. Stefczyka, Towarzystwo Zarzadzajace SKOK Sp. z o.o. SKA, Stefczyk Nieruchomosci - Towarzystwo Zarzadzajace SKOK Sp. z o.o. SKA, Asekuracja Sp. z o.o. and SKOK Holding S.A R.L. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)