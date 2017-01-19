BRIEF-Peptonic Medical announces additional results of completed phase 2b study
* PEPTONIC MEDICAL'S VAGINAL GEL SHOWS AN EXCELLENT SAFETY PROFILE AND REDUCES SYMPTOMS ASSOCIATED WITH URINARY INCONTINENCE
Jan 19 VGO Corporation Limited
* Request For Trading Halt Source text for Eikon: Further company coverage:
* PEPTONIC MEDICAL'S VAGINAL GEL SHOWS AN EXCELLENT SAFETY PROFILE AND REDUCES SYMPTOMS ASSOCIATED WITH URINARY INCONTINENCE
* SAYS SHAREHOLDERS’ MEETING REJECTED PROPOSAL TO PROCEED WITH FILING OF A LAWSUIT AGAINST SOME OF DIRECTORS IN OFFICE DURING PERIOD OF THE CASH POOLING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)