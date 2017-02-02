BRIEF-Songa Bulk: potential issuance of 5-year senior secured bond
* IF CONCLUDED, NET PROCEEDS FROM SUCH TRANSACTION WILL BE USED TO FINANCE ACQUISITION OF ADDITIONAL VESSELS.
Feb 2 Crown Capital Partners Inc
* CROWN CAPITAL INCREASES QUARTERLY DIVIDEND TO $0.12 PER SHARE
* CROWN CAPITAL PARTNERS INC - NEW DIVIDEND REPRESENTS A 9% INCREASE OVER CROWN'S PREVIOUS QUARTERLY DIVIDEND OF $0.11 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:
* IF CONCLUDED, NET PROCEEDS FROM SUCH TRANSACTION WILL BE USED TO FINANCE ACQUISITION OF ADDITIONAL VESSELS.
* China property groups jump on strong demand in smaller cities