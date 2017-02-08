Feb 8 Suncoke Energy Inc
* SUNCOKE ENERGY- ON FEB 2 ENTERED INTO THAT CERTAIN
AMENDMENT NO. 5 AND CONSENT TO CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF
JULY 26, 2011 - SEC FILING
* SUNCOKE ENERGY INC SAYS AMENDMENT REDUCES AGGREGATE AMOUNT
OF TOTAL REVOLVING COMMITMENTS FROM $150 MILLION TO $125 MILLION
* SUNCOKE ENERGY INC SAYS AMENDMENT EXTENDS MATURITY, OR
REVOLVING TERMINATION DATE, TO DECEMBER 1, 2018
* SUNCOKE ENERGY - AMENDMENT REDUCES COMMITMENT FOR ISSUANCE
OF LETTERS OF CREDIT, BY ISSUING LENDERS FOR ACCOUNT OF
BORROWER, FROM $100 MILLION TO $50 MILLION
Source text - bit.ly/2llpzyJ
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