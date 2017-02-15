Feb 15 Quest Diagnostics Inc
* QUEST DIAGNOSTICS AND PEACEHEALTH FORMED TWO-PART
ARRANGEMENT TO ENHANCE DELIVERY OF LABORATORY SERVICES TO
COMMUNITIES IN OREGON, WASHINGTON, ALASKA
* QUEST DIAGNOSTICS INC SAYS FINANCIAL TERMS OF TRANSACTION
WERE NOT DISCLOSED
* QUEST DIAGNOSTICS INC SAYS QUEST DIAGNOSTICS WILL ACQUIRE
OUTREACH LABORATORY SERVICES OPERATIONS OF PEACEHEALTH
LABORATORIES
* QUEST DIAGNOSTICS WILL MANAGE 11 LABORATORIES, WHICH
PEACEHEALTH WILL CONTINUE TO OWN, SERVING PEACEHEALTH'S MEDICAL
CENTERS IN THREE STATES
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