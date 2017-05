(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, January 28 (Fitch) Proposal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan jumlah bisnis asuransi yang ditempatkan pada reasuransi domestik bisa berpotensi menambah tantangan bagi sektor asuransi dan reasuransi di Indonesia, kata Fitch Ratings. Eksposur risiko untuk perusahaan reasuransi di Indonesia kemungkinan besar akan meningkat dikarenakan risiko asuransi semakin dipertahankan dalam negeri, dan ini dapat menantang sektor domestik - mengingat tingkat kapitalisasi yang relatif rendah. Sektor reasuransi Indonesia secara bertahap telah membangun kapasitas dalam beberapa tahun terakhir, dan berencana untuk merestrukturisasi industri dan menyuntikkan tambahan modal. Namun, masih harus dilihat apakah tambahan modal ini akan cukup untuk memenuhi ekspektasi pertumbuhan permintaan. Proposal OJK menetapkan bahwa asuransi Indonesia harus mengasuransikan semua bisnis asuransi motor, kesehatan, jaminan, kredit, jiwa dan kargo pada perusahaan reasuransi dalam negeri. Untuk lini bisnis asuransi lain, minimal 25% harus dialokasikan untuk reasuransi dalam negeri, dengan rencana kenaikan tingkat minimum selama beberapa tahun ke depan. Berdasarkan peraturan yang ada, saat ini perusahaan-perusahaan asuransi hanya diwajibkan untuk menyerahkan 10% risiko mereka untuk perusahaan reasuransi dalam negeri. Akibatnya, lebih dari 70% premi reasuransi saat ini diserahkan ke pasar internasional, menciptakan defisit perdagangan asuransi IDR5trn (USD400m). Rencana ini kemungkinan akan mengurangi aliran bisnis reasuransi ke pasar internasional, dan dapat menciptakan peluang pertumbuhan tambahan untuk reasuransi lokal. Mengelola bisnis tambahan akan menambah tantangan bagi sektor reasuransi lokal, terutama dikarenakan perusahaan asuransi di Indonesia masih mempunyai keterbatasan dalam reserving dan catastrophe modeling - yang bisa menimbulkan kekhawatiran tersendiri di pasar dengan risiko bencana alam yang relatif tinggi. Secara umum, perusahaan reasuransi dan asuransi langsung dalam negeri mengandalkan broker mereka untuk menghasilkan model teknis, dan mereka juga telah sebagian terlindung dari kerugian besar oleh resiko bencana yang diasuransikan karena ceding risiko kepada reasuradur internasional dengan kapasitas underwriting yang tinggi. Dengan demikian, untuk mempertahankan profil risiko yang ada, perusahaan reasuransi Indonesia harus meningkatkan manajemen risiko dan kemampuan pemodelan teknis mereka untuk mengelola peningkatan risiko akumulasi dengan lebih baik. Meningkatkan kapasitas (kapitalisasi) juga akan sangat penting, untuk memastikan bahwa pasar reasuransi dalam negeri akan mampu melayani permintaan yang lebih tinggi dari bisnis asuransi lokal. Belum diketahui pilihan apa yang akan tersedia untuk perusahaan asuransi Indonesia jika mereka tidak dapat menemukan proteksi reasuransi dalam negeri. Pemerintah bergerak maju pada rencana sebelumnya yang mengumumkan untuk menggabungkan perusahaan reasuransi BUMN, PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO) dengan PT Asei Reasuransi Indonesia, untuk menciptakan Indonesia Re. Penggabungan dua reasuransi lokal lainnya, PT Tugu Reasuransi Indonesia dan PT Nasional Reasuransi Indonesia, juga dicanangkan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri, dengan rencana awal menyuntikkan modal sebesar IDR1,5trn (USD120m) kepada perusahaan baru tersebut. Namun, walaupun dengan peningkatan modal, kapitalisasi diperkirakan masih kurang dari perusahaan-perusahaan reasuransi di Thailand, Malaysia dan Singapura. Suntikan modal awal ini kemungkinan tidak akan cukup untuk mengimbangi pertumbuhan yang diharapkan dari sektor asuransi nasional. 