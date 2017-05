(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, February 18 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Senior Tanpa Jaminan dari PT Ciputra Residence (Ciputra Residence) di 'A-(idn)'. Outlook adalah Stabil untuk Peringkat Nasional Jangka Panjang. Pada saat yang bersamaan, Fitch juga telah mengafirmasi Peringkat Nasional 'A(idn)' dari IDR500 milyar obligasi dari Ciputra Residence yang memiliki 20% jaminan kredit parsial dari International Finance Corporation (IFC). Peringkat Jangka Panjang Nasional mencerminkan skala yang kecil tapi meningkat, konsentrasi proyek, credit metrics yang konservatif dan hubungannya yang kuat dengan induk perusahaan PT Ciputra Development Tbk (Ciputra Development). Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor-Faktor Penggerak Peringkat Bertumbuhnya Pendapatan, Marjin Lebih Tinggi: Fitch memperkirakan bahwa skala dari Ciputra Residence akan meningkat di 2015 dan 2016 dikarenakan berkembangnya portfolio properti dari perusahaan. Fitch memperkirakan bahwa marketing sales dari perusahaan akan mencapai IDR3.6trilyun di 2014, naik sekitar 24% dari IDR2.9trn di 2013. Pendapatan juga akan meningkat ke IDR1.5trilyun dan EBITDA akan berkembang ke IDR650milyar - naik dua kali lipat dari 2013. Selain itu, perusahaan juga akan menghasilkan marjin EBITDA yang lebih tinggi di a tas 40% (2013: 35%) didukung oleh harga jual rata-rata yang lebih tinggi dan pengembangan proyek apartemen. Membaiknya Diversifikasi Proyek: Fitch juga memperkirakan bahwa Ciputra Residence akan mendiversifikasi proyeknya lebih jauh di 2015 dengan tambahan proyek perumahan, komersial, dan apartemen baru. Perusahaan telah sukses menambahkan dua proyek perumahan, satu perkantoran, dan satu apartemen ke marketing sales nya di 2014 - dari hanya 7 proyek perumahan di 2013. Secara historis, perusahaan mengandalkan dua proyek utama yaitu Citra Raya Tangerang dan Cita Garden City Jakarta. Leverage Yang Konservatif: Walaupun berkembang dengan cepat, leverage dari Ciputra Residence akan tetap konservatif dengan pre-sales/gross debt di atas 1.5x dan Net Debt/Net Inventroy di bawah 40%. Seiring dengan langkah perusahaan mengembangkan proyek baru, Fitch memperkirakan bahwa perusahaan akan tidak lagi memiliki posisi net kas dan rasio pre-sales/gross debt yang tinggi di atas 3.0x. Hubungan Dengan Ciputra Development: Peringkat dari Ciputra Residence didukung oleh hubungannya dengan 99.99% Ciputra Development yang memiliki profil kredit yang lebih kuat. Menurut metodologi Parent and Subsidiary Rating dari Fitch, terdapat hubungan yang kuat secara legal, operasional, dan strategis yang kuat di antara Ciputra Residence dan Ciputra Development. Hubungan ini terdapat dalam resiko reputasi dengan memiliki nama yang sama, tingginya tingkat kesamaan dalam komposisi direksi, dan sejalannya strategi ekspansi dan kebijakan keuangan dari Ciputra Residence dengan Ciputra grup secara kesuluruhan. Recurring EBITDA Yang Minimal: Recurring income dari Ciputra Residence akan tetap kecil relatif terhadap beban bunganya sampai tahun 2017. Perusahaan menghasilkan recurring EBITDA kurang dari IDR20 milyar di 2014 jika dibandingkan dengan beban bunganya di atas IDR50 milyar. Recurring EBITDA dari perusahaan sebagian besar dihasilkan dari operasi waterpark, sewa, dan pendapatan royalty. Walaupun perusahaan berencana memulai kegiatan operasional hotel-nya yang pertama di tahun 2017, Fitch memperkirakan recurring EBITDA akan tetap lebih kecil dari beban bunga. Recurring EBITDA akan mulai berkontribusi secara berarti di 2018 ketika perusahaan menambahkan mall kepada properti investasinya. Jaminan Parsial Menaikkan Perigkat Obligasi: Peringkat yang diberikan kepada obligasi didasarkan oleh jaminan secara parsial sebesar 20% dari jumlah pokok oleh IFC, anggota dari grup World Bank yang berfokus dalam pengembangan sektor swasta. Jaminan parsial tersebut mengurangi tingkat kerugian pada saat gagal bayar dan Fitch telah menaikkan peringkat obligasi sebesar satu notch di atas peringkat perusahaan. Kesuluruhan estimasi tingkat pengembalian telah memperhitungkan eksekusi dari guarantee dan uang yang akan diterima dari likuidasi perusahaan menentukan jumlah notching untuk kenaikkan peringkat. Asumsi Utama - Proyek berjalan sesuai dengan asumsi manajement - Tidak ada pertumbuhan pendapatan dari waterparks, sewa, dan royalty - Operasional dari pusat perbelanjaan dan hotel mulai sesuai dengan ekspektasi manajemen - Rasio pembayaran dividen sebesar 30% sejak tahun 2015 Sensitivitas Peringkat Tindakan pemeringkatan yang positif kemungkinan tidak akan terjadi dalam 12-18 bulan ke depan. Tetapi, tindakan pemeringkatan yang positif akan dipertimbangkan jika ada perbaikan dari diversifikasi proyek perusahaan selagi menjaga pre-sales/gross debt di atas 2.0x dan net debt/net inventory di bawah 20%. Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: - Pre-sales/gross debt turun di bawah 1.5x (2014 (F): 2.0x) secara berkelanjutan - Net debt/net inventory naik di atas 40% secara berkelanjutan - Adanya pelemahan hubungan diantara perusahaan dan Ciputra Development Kontak: Analis Pertama Olly Prayudi Associate Director +62 21 2988 6812 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. 