(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, February 25 (Fitch) Fitch Ratings akan menyelenggarakan konferensi tahunan Indonesia pada tanggal 5 Maret 2015. Tema konferensi tahun ini "Sebuah Agenda untuk Perubahan" mencerminkan upaya reformasi yang sedang berlangsung di negara ini serta tantangan-tantangan politik, sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh salah satu ekonomi terbesar di Asia. Pembicara utama termasuk Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, dan Bapak Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior, Bank Indonesia. Bersama dengan para ekonom dan investor juga akan bergabung analis senior Fitch dari Kelompok Pemeringkatan Sovereigns, Korporasi dan Lembaga Keuangan dalam dua panel - untuk mengkaji dan membahas implikasi dari berbagai topik terhadap sektor masing-masing dan pasar kredit. Para peserta termasuk pejabat pemerintah, bankir, emiten, investor dan media akan mendapat kesempatan untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan para pembicara. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei interaktif mengenai beberapa topik hangat. Acara ini akan diselenggarakan di The Grand Ballroom, The Mandarin Oriental Jakarta, Jalan MH Thamrin, Jakarta 10310, pada pukul 8:00-13:00. Tidak dikenakan pungutan biaya tetapi mengingat terbatasnya kapasitas tempat duduk, pelaku pasar dan perwakilan media disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan meng-klik tautan berikut: here Bilamana membutuhkan informasi tambahan, pelaku pasar dapat menghubungi: Benedicta Setyorini; email: benedicta.setyorini@fitchratings.com, Tel: +62-21-2988 6803 Kontak: Eva Muis Senior Director Fitch Ratings Indonesia PT DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 eva.muis@fitchratings.com +62-21 2988 6802 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.