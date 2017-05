(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, June 17 (Fitch) Fitch Ratings telah menaikkan Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDR) dan peringkat senior tanpa jaminan PT Pakuwon Jati Tbk (Pakuwon) menjadi 'BB-' dari 'B+'. Outlook dari IDR adalah Stabil. Pada saat yang bersamaan, Fitch juga telah menaikkan peringkat dari USD200juta surat utang senior tanpa jaminan yang akan jatuh tempo di 2019 menjadi 'BB-' dari 'B+'. Surat utang tersebut diterbitkan oleh Pakuwon Prima Pte Ltd dan dijamin oleh Pakuwon dan beberapa anak perusahaannya. Kenaikkan peringkat mencerminkan arus kas berulang yang solid dan bertumbuh dari properti investasi Pakuwon yang meliputi tujuh mall, tiga menara kantor, satu serviced apartemen, dan satu hotel yang tersebar di Jakarta dan Surabaya. Net leaseable area (NLA) dari mal sebesar 512,000 meter persegi menempatkan Pakuwon sebagai salah satu pemilik mal terbesar di Indonesia. Kualitas dari portfolio perusahaan dalam hal lokasi dan kualitas penyewa membantuperusahaan mendapatkan tingkat penyewaan dan revisi pendapatan sewa yang tinggi. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Portfolio Properti Investasi Yang Kuat: Pakuwon adalah salah satu perusahaan pemilik mall terbesar di Indonesia dalam jumlah NLA. Mall dari perusahaan memiliki tingkat penyewaan lebih tinggi dari 91% (di atas rata-rata industri) dan sewa jangka panjang yang secara rata-rata akan jatuh tempo dalam 5,2 tahun. Fitch memperkirakan bahwa properti investasi dari Pakuwon akan menghasilkan sekitar IDR1,2trilyun (USD90juta) EBITDA berulang di 2015 jika dibandingkan dengan IDR980milyar di 2014, karena pendapatan berulang dari PT Pakuwon Permai yang baru saja di akuisisi akan diakui secara penuh. Seiring dengan Pakuwon menambah properti investasi portfolionya, rasio EBITDA berulang/beban bunga akan tetap sold di atas 2,5x dan akan terus mencukupi sebagian amortisasi hutang dan pembayaran dividen di 2015 - 2017. Ketidakstabilan Bisnis Pengembangan Properti Termitigasi: Pakuwon tetap memiliki eksposur yang signifikan terhadap bisnis pengembangan properti, walaupun properti investasi perusahaan telah bertumbuh melalui akuisisi dan secara organic. Arus kas dari proyek pengembangan properti perusahaan tergolong cenderung mengikuti siklus dan lebih tidak stabil tetapi solidnya properti investasi dari perusahaan membantu mengurangi eksposur tersebut. Pakuwon diuntungkan oleh posisinya sebagai pemimpin pasar di Surabaya dan kemampuannya untuk menghasilkan nilai dari proyek besar yang terintegrasi (superblok) walaupun skala bisnis pengembangan properti perusahaan tergolong kecil. Keuntungan tersebut telah membantu perusahaan menjaga marjin EBITDA di atas 50% di seluruh properti yang dikembangkannya. Eksposur US Dollar Yang Terkelola: Pakuwon mencatatkan USD200juta surat utang senior tanpa jaminan dan USD58juta piutang obligasi wajib konversi di neraca perusahaan pada akhir 2014 - yang merepresentasikan sekitar 67% dari utang perusahaan. Tetapi, solidnya EBITDA berulang dari akan melindungi perusahaan dari depresiasi rupiah terhadap US dollar. Fitch memperkirakan bahwa jika rupiah melemah lebih jauh menjadi 15.000 terhadap dollar, rasio EBITDA berulang/bunga akan tetap berada di atas 2,0x. Selain itu, perusahaan telah melakukan hedging terhadap seluruh pokok dari surat utang US dollarnya terhadap pelemahan rupiah menggunakan call spread. Untuk USD100juta pertama call spread berada di antara IDR13.000 - 14.500 dan untuk USD100juta kedua di antara IDR13.000-15.500. Kebijakan Keuangan dan Leverage Konservatif: Pakuwon memiliki kebijakan keuangan yang konservatif dan rekam jejak leverage yang rendah. Pakuwon memiliki target debt/EBITDA kurang dari 2.5x dan perusahaan telah melampaui targetnya sejak 2012. Fitch memperkirakan bahwa leverage dari Pakuwon di 2015-2017 akan tetap sesuai dengan peringkat 'BB-'nya dengan net debt/net inventory lebih rendah dari 30%. ASUMSI UTAMA Asumsi utama dari Fitch untuk rating case dari perusahaan meliputi: - Kenaikan rata-rata biaya sewa sebesar 5%-10% per tahun pada setiap mal yang dimiliki perusahaan - Proyek akan selesai sesuai dengan perkiraan manajemen perusahaan - Rasio pembayaran dividen sebesar 30% dari laba bersih - Akuisisi lahan setidaknya sebesar IDR500milyar per tahun SENSITIVITAS PERINGKAT Positif: Fitch tidak memperkirakan tindakan pemeringkatan positif akan terjadi dalam dua tahun ke depan. Tetapi, kenaikan peringkat bisa dipertimbangkan jika aset properti investasi naik di atas USD1milyar (2014: USD668juta) dan tiga aset properti investasi terbesar menghasilkan kurang dari 60% (2014: sekitar 90%) pendapatan berulang. Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: - Melemahnya rasio dari EBITDA berulang dari properti investasi terhadap beban bunga di bawah 2,0x secara berkelanjutan - Net debt/net inventory (definisi dari net inventory adalah Properti Investasi + Inventory + Aset Tetap - Uang Muka Pelanggan) naik di atas 35% secara berkelanjutan (2014: 18%) - Melemahnya profil bisnis yang tercermin dari tingkat kekosongan yang naik secara signifikan atau menurunnya biaya sewa secara berkelanjutan - Proporsi dari arus kas yang dihasilkan dari properti investasi turun di bawah 40% Kontak: Analis Pertama Hasira De Silva, CFA Director +65 67967240 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Kedua Olly Prayudi Associate Director +62 21 29886812 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tanggal 28 May 2014 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Informasi tambahan Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 28 May 2014) here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.