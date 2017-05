(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE/SYDNEY, July 06 (Fitch) Fitch Ratings telah menerbitkan laporan 'Transisi dan Gagal Bayar Peringkat Nasional Fitch Indonesia 2014' pada bulan Juni lalu. Laporan ini menyediakan data dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai peringkat nasional dari Fitch Ratings Indonesia di tahun 2014 dan juga dalam jangka panjang yang mencakup periode 2004-2014. Fitch Ratings Indonesia mencatat tidak ada perusahaan dengan peringkat nasional dari Fitch yang mengalami gagal bayar di 2014. Selama periode 2004-2014, rata-rata tingkat gagal bayar di skala nasional Fitch Indonesia adalah 0,64%. Fitch Indonesia memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang terhadap 59 perusahaan di akhir 2014. Laporan ini tidak memasukkan peringkat-peringkat kekuatan keuangan perusahaan asuransi (insurance financial strength) dan peringkat-peringkat public finance. Skala Nasional Definisi peringkat nasional membandingkan tingkat dari suatu profil resiko dalam basis relatif terhadap resiko gagal bayar terendah dalam negara yang sama. Peringkat nasional mengecualikan dampak dari resiko sovereign dan transfer dan tidak memasukkan adanya kemungkinan ketidakmampuan investor di luar negeri untuk merepatriasi kembali pembayaran bunga dan pokok. Skala nasional di suatu negara tidak dapat dikaitkan dengan skala nasional negara lainnya. Peringkat-peringkat pada skala nasional tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan peringkat-peringkat internasional atau dengan peringkat-peringkat nasional di negara berbeda. Oleh karena itu, peringkat-peringkat nasional diidentifikasi dengan tambahan tanda khusus, contohnya 'AAA(idn)' untuk peringkat nasional di Indonesia. Laporan khusus ini tersedia di website Fitch 'www.fitchratings.com' di bawah Rating Transition & Default Studies. Laporan ini sebaiknya dibaca dalam hubungannya dengan Fitch. Kontak: New York Charlotte Needham Senior Director +1-212-908-0794 Australia Vicky Melbourne +61 2 8256 0325 Singapore Ambreesh Srivastava +65 6796 7218 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Applicable Criteria National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.