(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG/SINGAPORE, September 25 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台灣兆豐國際商業銀行(兆豐商銀)長期外幣發行人違約評等(IDR)為 ‘A-’及國內長期評等為 ‘AA(twn)’,展望為‘穩定’,同時撤銷該行之評等與評等展望。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 主要評等考量-發行人違約評等、國內評等、支援評等及支援評等下限 兆豐商銀的發行人違約評等及國內評等係考量政府於必要時提供支援的高度可能性,此亦反映於該行的支援評等‘1’及支援評等下限‘A-’。評等結果取決於兆豐商銀的公股控制 股權、顯著的系統重要性以及與中央銀行的緊密關係 。 兆豐商銀的評等展望穩定,與台灣主權評等(A+/展望穩定)的展望一致以及惠譽認為政府支援該行的能力與意願降低之可能性低。 主要評等考量-個別實力評等 兆豐商銀個別實力評等的確認,反映該行在中國地區與營建業曝險集中度偏高的情況下,仍維持適切的資本水位與健全的資產品質。 隨著中國經濟增長放緩,兆豐商銀的中國曝險已稍降但仍略高於國內同業,惠譽預估2015年上半年底該行的中國總曝險約佔其惠譽核心資本的200%-210%。主要為低風險 的短期貿易融資與投資等級的中國銀行。 該行持續藉由現金增資以及管控成長速度以維持其穩健的資本水位。惠譽預期兆豐商銀的惠譽核心資本比率將可穩定在10.5%,相當於類似評級的區域同業。 詳細評等結果列示如下: 兆豐國際商業銀行(兆豐商銀): - 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為‘ A-’/展望‘穩定’;撤銷評等; - 短期外幣IDR確認為‘F2’;撤銷評等; - 國內長期評等確認為‘AA(twn)’/展望‘穩定’;撤銷評等; - 國內短期評等確認為‘F1+(twn)’;撤銷評等; - 個別實力評等確認為‘a-’;撤銷評等; - 支援評等確認為‘1’;撤銷評等; - 支援評等下限確認為‘A- ’; 撤銷評等。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contacts: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Cherry Huang Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available at www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.