(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/SINGAPORE, September 25 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認永豐商業銀行（永豐銀）與其母公司永豐金融控股公司（永豐金）的發行人違約評等為‘BBB’，評等展望穩定。詳細的評等結果列示於本新聞稿末 。 評等理由 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 永豐銀發行人違約評等與個別實力評等的確認，以及穩定的評等展望，主要反映其穩定的獲利和風險狀況以及適切的資本水準。如同其他同業，該行的中國曝險部位佔資產比重隨著中 國整體經濟放緩與貨幣政策寬鬆而降低，由2014年底的18%降至2015年上半年底的15%。其中國授信曝險若因策略合作夥伴-中國工商銀行(ICBC; A/展望穩定)與永豐銀南京子行大幅上升，則可能影響該行整體信用體質。 永豐銀的資產品質取決於該行房貸與中國曝險的集中度。房貸部位在2015年上半年底約佔總放款的48%，放款對象大多屬低風險，貸放成數約為56%，且擔保品主要位於該行 所挑選之流動性較佳的區域。該行約48%的中國授信以短期貿易融資為主並有中國銀行提供保證，其餘則分散於企金放款、同業拆借與購買投資等級銀行債券等。 永豐金的發行人違約評等、個別實力評等與其核心子公司永豐銀的評等一致。永豐銀係為永豐金評等的基準，乃基於兩者間的高度整合與永豐金溫和的槓桿水準。 支援評等及支援評等下限 永豐銀的支援評等‘3’及支援評等下限‘BB+’反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的可能性略低。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 穩定的評等展望反映惠譽預期永豐銀將維持其資產品質與獲利能力。中國曝險成長的不確定性限制該行的評等。若其因追求獲利成長而提高其風險偏好，評等可能被調降。任何永豐銀 的評等調整將對永豐金的評等造成同向影響。 支援評等及支援評等下限 支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供即時支援的意願與能力。此可能受台灣主權評級(A+/展望穩定)的變動所影響。 永豐金及永豐銀之信用評等報告將於近期發布於惠譽網站www.fitchratings.com. 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 永豐金融控股公司(永豐金) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'/評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'/評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb'。 永豐商業銀行(永豐銀) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'/評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'/評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb'； 支援評等確認為'3'； 支援評等下限確認為'BB+'。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.