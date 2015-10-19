(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, October 18 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日調整中國輸出銀行(輸出銀)長期外幣發行人違約評等 (IDR) 的評等展望，由穩定調整為正向，評等確認為‘A+’。同時，惠譽確認該行的國內長期評等為 ‘AAA(twn)’，支援評等為｀1’及支援評等下限確認為｀A+’，評等展望穩定。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 此評等行動乃根據惠譽於2015年10月12日調整台灣主權評等展望之行動，詳見惠譽網站www.fitchratings.com之新聞稿 ‘Fitch Affirms Taiwan at ‘A+’; Outlook Revised to Positive’。 評等理由 發行人違約評等、國內評等、支援評等、支援評等下限與債券評等 輸出銀的IDR、支援評等下限及評等展望與台灣的主權評等維持一致，反映惠譽預期在必要時政府提供該行支援的可能性極高，因此，該行之支援評等為‘1’。輸出銀係依據中國 輸出入銀行條例成立為政府完全持有之政策性銀行，虧損可由政府循預算程序撥補。該行肩負配合政府促進出口貿易以及協助國家經貿發展的任務，其政策性角色在台灣倚重出口貿易 的經濟結構中實屬重要。 政府支援於過去一年來仍維持強健，主要為來自各政府單位與央行提供的資金及輸出保險準備。由於今年以來台灣出口明顯萎縮，台灣政府計畫增強該行的政策性角色，包含擴充其放 款量以刺激本國出口。上述計畫涵蓋政府在2016年增資輸出銀新台幣38億元，以及在2017年與2018年分別增資該行新台幣50億元(金額暫定)，並制訂政策性目標， 諸如出口相關業務成長率為主要績效考核指標。 輸出銀的無擔保主順位債券評等與該行國內長期評等一致，以反映其主順位債於國內評等衡量基礎下之相對的違約風險。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等、支援評等、支援評等下限與債券評等 台灣主權評等的任何調整將連帶影響輸出銀的發行人違約評等；惟該行的國內評等展望維持穩定，主因台灣主權評等若調升至‘AA-’，該行國內長期評等‘AAA(twn)’仍 將維持不變。若台灣主權評等調升，輸出銀的債券評等亦將維持不變。 詳細評等結果列示如下： - 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為｀A+’，評等展望由｀穩定’調整為‘正向’； - 短期外幣IDR確認為｀F1’； - 國內長期評等確認為｀AAA(twn)’，評等展望穩定； - 國內短期評等確認為｀F1+(twn)’； - 支援評等確認為｀1’； - 支援評等下限確認為｀A+’； - 主順位無擔保金融債評等為｀AAA(twn)’。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang Director +886 2 81757603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.