(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, October 26 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di 'A(idn)' dengan Outlook Stabil. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. FAKTOR- FAKTOR PENDUKUNG PERINGKAT Penjualan meningkat, profitabilitas menguat: Penjualan meningkat 7,7% di 2014 dan 30,4% di 1H15 dengan perusahaan memperluas fasilitas produksi. Fokus perusahaan pada bisnis garmen dengan marjin yang lebih tinggi juga memperbaik marjin EBITDA menjadi sekitar 18% di 1H15, peningkatan 400bps dari 2012. Namun, hari piutang usaha juga meningkat menjadi sekitar 80 hari pada tahun 2014 dari 41 hari pada tahun 2013, karena proporsi dari penjualan domestik yang lebih tinggi di mana pelanggan menerima persyaratan yang lebih menguntungkan. Pertumbuhan penjualan mendukung pandangan kami bahwa dinamis kompetitif perusahaan sebagai produsen tekstil Indonesia membaik. Fitch telah merevisi sensitivas peringkat yang dapat menaikan peringkat untuk mencerminkat membaiknya lingkungan operasional dan daya saing dari perusahaan manufaktur tekstil di Indonesia. Memperluas kapasitas untuk memenuhi permintaan: Sritex memulai ekspansi yang didanai utang sejak 2013, yand didukung oleh peningkatan permintaan karena banyak pembeli garmen yang melakukan diversifikasi untuk basis pasokan mereka. Ekspansi ini akan menaikan leverage perusahaan, yang diukur dengan rasio hutang bersih / EBITDA, ke sekitar 3,0x-3,5x di FY2015. Sekitar 70% dari belanja modal jangka menengah perusahaan adalah untuk ekspansi yang sebagian besar untuk investasi ke mesin baru yang dapat lebih mudah menyesuaikan output untuk mengikuti permintaan. Keterlambatan dalam konstruksi dapat menunda pemulihan leverage perusahaan. Operasi terintegrasi secara vertikal: Operasi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal merupakan keuntungan penting dalam industri tekstil yang terfragmentasi dan kompetitif. Hal ini memberikan perusahaan waktu produksi yang lebih pendek dan lebih dapat dipercaya untuk memenuhi fashion dan tren musiman, serta kualitas yang lebih tinggi dalam memenuhi spesifikasi order. Integrasi vertikal juga menyediakan Sritex dengan marjin yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan manufaktur garmen lainnya di Indonesia. Peningkatan dinamika kompetitif: Fitch percaya bahwa Sritex ada di posisi yang baik untuk memanfaatkan pergeseran dalam proses pembuatan akhir pakaian yang padat karya, dari basis manufaktur tradisional seperti China dan Bangladesh. Hal ini dikarenakan biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah, khususnya di Jawa Tengah di mana fasilitas produksi Sritex berbasis, serta kondisi kerja yang cukup memuaskan. Perusahaan juga dapat diuntungkan dari reformasi yang diusulkan pemerintah, seperti rencana pemotongan biaya bahan bakar dan listrik. ASUMSI UTAMA Asumsi utama yang diambil oleh Fitch dalam pemeringkatan perusahaan meliputi: - Penjualan naik 15% di 2015, 8% di 2016, dan 11% di 2017 - Marjin EBITDA sekitar 18% di 2015-2018 - Belanja modal sekitar USD85juta di 2015F dan 2016F - Pembayaran dividen 20-30% dari laba bersih di 2016-2018 SENSITIVITAS PERINGKAT Positif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menaikan peringkat: - Penurunan rasio net debt/EBITDA di bawah 3,0x secara berkelanjutan - Peningkatan marjin EBITDA operasional ke atas 18% secara berkelanjutan Negatif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menurunkan peringkat: - kenaikan leverage ke atas 4,0x secara berkelanjutan - peningkatan dalam net working capital days di atas 130 hari secara berkelanjutan - penurunan marjin EBITDA operasional di bawah 12% secara berkelanjutan Kontak: Analis Utama Rufina Tam Associate Director +6221 29886800 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. 