(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/HONG KONG, November 13 (Fitch) 惠譽信評業已確認台灣宏碁股份有限公司(Acer)的長期外幣與本國貨幣發行人違約評等(IDR)為「BB-」。本公司並確認,宏碁的國長期評等為BBB(twn)。展望 為穩定。惠譽同時撤銷所有評等。 撤銷這些評等的原因是,惠譽已經不再認為這些評等與本公司的分析覆蓋範圍相關,因為宏碁並無未償還之國際公開債券,亦不再認為宏碁對於本公司的同業比較分析或業界評論重要 。惠譽不會再就此發行者提供評等或分析性覆蓋。 完整評等行動清單,請見本評等行動評論文末。 主要評等因素 持續去槓桿:穩定的展望,反映我們預望宏碁將透過進一步的削減債務與謹慎規劃的資本開支,從而改善來自營運資金流量(FFO)的調整後財務槓桿比率,可自2014年4.3 倍降低至2016年的4.0倍或以下。不過,自由現金流量在期中可能會出現負數,因為個人電腦需求不振,導致現金流產出能力持續疲弱,且需要繼續投入營運資金與資本開支。 市場地位積弱:宏碁在高競爭壓力的個人電腦市場中,相對疲弱的地位將會繼續限制其評等。我們相信該公司將面對捍衛市場份額的挑戰,因為該公司較仰賴相對疲弱的個人電腦市場 ,如消費者與新興市場。根據市場研究機構IDC之資料,宏碁全球個人電腦出貨市場佔有率從2014年第3季的8.5%跌到2015年第3季的8.5%。 需求不振:與大部分個人電腦製造商一樣,宏碁必須繼續應對新興市場需求的放緩、匯率的波動、新視窗10作業系統推出後所掀起個人電腦更換潮尚未明朗。來自平板電腦的競爭威 脅雖然有所減緩,但依舊面臨被智慧型手機對個人電腦需求取代的挑戰。IDC預期全球個人電腦出貨量將會在2015年下降8.7%(2014年下降3.6%),直到2017 年需求仍可能維持疲軟。 對個人電腦的重視:宏碁業務上的近期展望,關鍵繫於該公司如何在困難的個人電腦市場環境中提高營收的能力。惠譽不認為宏碁的「打造自有雲端」(BYOC)的雲端策略可以在 未來三年內,將該公司從硬體、個人電腦為中心的商業模式,帶來顯著的轉型,因為我們預期宏碁只會投入較小額的資金,支持打造其BYOC的策略。 獲利能力低:惠譽相信,宏碁要顯著提升其獲利能力超過損益平衡的水準仍有困難,因為目前個人電腦需求環境低迷,且宏碁競爭地位疲弱。不過我們認為宏碁以利潤為中心的戰略, 及逐漸轉向獲利較高的Chromebook產品、平板筆電二合一兩用機、電競筆記型電腦與螢幕,應該有助於穩定其獲利能力。我們的預測假設營運稅息前利潤(EBIT)將會 仍然低於1% (2015年9月為0.3%)。 流動性 適足流動性:淨現金部位對宏碁演愈來愈重要。惠譽預期宏碁將會維持淨現金部位,這有一定程度幫助緩和該公司疲弱的現金流量。宏碁的現金餘額,截至2015年9月底為364 億台幣,包括了2015年上半年發行新股的現金收益54億台幣,可輕鬆覆蓋118億台幣的債務總額。 主要假設 惠譽在此信評案中的對發行人的主要假設包括: - 2016年營收持續下降; - 營運EBIT毛利率低於1%; - 謹慎規劃的年度資本開支,佔營收0.1%-0.2%,和歷史趨勢一致; - 2015和2016年不配股息。 評等敏感因素 已經不再有關,因為評等已經被撤銷。 完整評等行動清單 宏碁股份有限公司 長期發行人違約評等確認為BB-;展望為穩定 本幣長期發行人違約評等確認為BB-;展望為穩定 國內長期信用評等BBB(twn),展望為穩定 所有評等均同時撤銷。 Contact: Primary Analyst Janice Chong Director +65 6796 7241 Fitch Ratings Singapore Pte. Ltd. 6 Temasek Boulevard #35-03/04/05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Secondary Analyst Kelvin Ho Director +852 2263 9940 Committee Chairperson Matt Jamieson Senior Director +61 2 8256 0366 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.