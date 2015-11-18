(The following statement was released by the rating agency) SHANGHAI, November 17 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日上調未來資產所羅門貨幣市場證券投資信託基金 (未來資產所羅門基金)的國內信用風險評等為‘AA+(twn) ’，確認國內市場波動風險評等/‘V1(twn)’。 主要評等考量 基金的評等上調主要是因為基金的交易對手集中度有所下降以及資產規模變化逐漸趨穩，同時資產組合的平均信用品質良好。2015 年9月底其加權風險平均因素(WARF) 為0.4。 基金的國內市場波動風險評等主要反映該基金的利率和利差波動風險很低，這得利於該基金的較短的平均存續期間。 資產信用品質 該基金之資產組合的平均信用品質良好，一如其加權風險平均因素(WARF)所示，2015 年9月底屬於‘A(twn)’至‘AAA(twn)’信用評級區間的資產佔基金資產的86%。於2015年9月底，負向展望曝險佔16% (此資產都屬於‘A(twn)’至‘AAA(twn)’信用評級區間內)。惠譽認為該曝險部位的評等調降將不致影響基金的WARF及最終評等。 基金投資組合的產業亦集中於擁有穩定信用展望的國內金融業。前五大交易對手佔基金淨資產的42%。 投資組合之市場風險敏感度 未來資產所羅門基金的加權平均存續期間短 (2015 年9月底為92 天)，此一特性大幅降低了基金的利率與利差風險。 投資團隊 該基金為未來資產證券投資信託 (未來資產投信)所管理之國內貨幣型基金；該投信公司主要股東為未來資產金融集團(持有股權60.98%)，為一成立於韓國之資產管理公司，在全球各主要國家設有營運據點 。 惠譽認為該基金經理人具資格、適任並足以管理該基金。其投資團隊具備提供投資意見的實務經驗及穩定性 。 基金基本資料 未來資產所羅門基金主要投資於銀行定款、可轉讓定存單、商業本票、附買回交易以及短期債券。該基金可能投資於以政府公債為擔保資產的附買回交易，擔保比率低於100%，與 台灣市場常態一致。該基金為台灣小型貨幣市場基金之一，在2015 年9月底基金淨資產為新台幣45億元 (市佔率約為國內貨幣市場基金整體的0.5%)。該基金的申贖狀況及偏小的資產規模較同業而言更易影響其投資組合，並侷限投資人的組成。 評等敏感性及定期監督 惠譽預期未來資產所羅門基金將能維持穩定的國內信用風險評等。若風險偏好上升或台灣金融業信用品質惡化，導致投資組合的資產品質顯著惡化，將對該基金之國內信用風險評等造 成壓力。尤其考量到該基金在2015年9月底BBB+(twn)評級資產投資比重較高。同時，惠譽預期基金的國內市場波動風險評等維持穩定，主要受惠於其偏短的資產到期日 特性。 為維持基金信用評等，未來資產投信基金提供惠譽基金月資料，包含投資組合列表、信用品質與交易概況、以及風險管理報告。惠譽詳細監控資金投資組合之信用組成、交易對手之信 用狀況以及投資部位整體的市場風險。 關於基金信用評等之詳細內容，請參看惠譽近期將於www.fitchratings.com 公佈之評等研究報告。關於惠譽適用的評等準則，可至www.fitchratings.com下載完整評等準則。 不同國家基金之國內基金評等不具比較性，亦不適合將單一國家的國內基金評等與國際評等互相比較。 Contact: Primary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Alastair Sewell, CFA Senior Director +44 20 3530 1147 The sources of information used to assess this rating were the public domain and MAGI. Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bond Fund Rating Criteria (pub. 12 Dec 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.