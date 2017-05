(The following statement was released by the rating agency) SHANGHAI, November 17 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日將華頓平安貨幣投資信託基金 (華頓平安基金)的國內信用風險評等及國內市場波動風險評等分別為‘AA+(twn)’與 ‘V1(twn)’。 主要評等考量 基金的信用風險評等主要反映華頓平安基金的資產信用品質良好。2015 年9月底該基金的加權風險平均因素(WARF)為0.30,根據評等標準對應的信用風險評等為‘AAA(twn) ’。 但是考慮到基金投資組合集中於國內金融業, 以及投資組合中‘BBB+(twn) ’的曝險部位,惠譽確認該基金的信用風險評等為‘AA+(twn) ’。 基金的國內市場波動風險評等主要反映該基金的利率和利差波動風險很低,這得利於該基金較短的平均存續期間。 資產信用品質 該基金之資產組合的平均信用品質良好,一如其加權風險平均因素(WARF)所示,2015年9月底屬於‘A(twn)’至‘AAA(twn)’信用評級區間的資產佔基金資 產的98.2%,高於同類基金。該基金的資產存續期間短,可有助其整體信用狀況。於2015年9月底,負向展望曝險佔13%。(此資產屬於‘A-(twn)’至‘AA+( twn)’信用評級區間內) 惠譽認為該曝險部位的評等調降將不致影響基金的風險平均因素及最終評等。其餘的資產評等展望皆為穩定。 基金投資組合的產業集中於擁有穩定信用展望的國內金融業。單一交易對手集中度尚屬和緩,前五大交易對手佔基金淨資產的50%左右。 前三大交易對手皆為‘AA-(twn)’以上之評級。惠譽認為該曝險部位的評等調降將不致影響基金的風險平均因素及最終評等。該基金受惠於較低的WARF,如此在面對信用 惡化時將具備更高的緩衝能力。 投資組合之市場風險敏感度 華頓平安基金的加權平均存續期間短 (2015 年9月底為118 天),此一特性大幅降低了基金的利率與利差風險。 投資團隊 該基金為華頓證券投資信託股份有限公司(華頓投信)所管理。華頓投信單一股東為國票綜合證券股份有限公司(國票證;長期評等‘BBB’/‘A+(twn)’/展望穩定), 國票證由國票金融控股公司(國票金;長期評等‘BBB’/‘A+(twn)’/展望穩定)持有58%之股權。國票證於2011 年2 月成為華頓投信的獨資股東。 惠譽認為該基金經理人具資格、適任並足以管理該基金。華頓平安基金的投資團隊多數由擁有數十年投資信託領域經驗的經理人組成,即使華頓投信的經營權在近幾年有所變動,其投 資表現仍屬穩定。 基金基本資料 華頓平安基金主要投資於定期存款、可轉讓定存單、商業本票、附買回交易以及短期債券。該基金可能投資於以政府公債為擔保資產的附買回交易,擔保比率低於100%,與台灣市 場常態一致。該基金為台灣中型貨幣市場基金之一,在2015 年9月底基金淨資產為新台幣283億元 (市佔率約為國內貨幣市場基金整體的3.2%)。 評等敏感性及定期監督 惠譽預期華頓平安基金將能維持穩定的國內信用風險評等。若風險偏好上升或台灣金融業信用品質惡化,導致投資組合的資產品質顯著惡化,將對該基金之國內信用風險評等造成壓力 ,惟此狀況在短期內發生的可能性低。同時,惠譽預期基金的國內市場波動風險評等維持穩定,主要受惠於其偏短的資產到期日特性。 為維持基金信用評等,華頓投信提供惠譽基金月資料,包含投資組合列表、信用品質與交易概況、以及風險管理報告。惠譽詳細監控資金投資組合之信用組成、交易對手之信用狀況以 及投資部位整體的市場風險。 關於基金信用評等之詳細內容,請參看惠譽近期將於www.fitchratings.com 公佈之評等研究報告。關於惠譽適用的評等準則,可至www.fitchratings.com下載完整評等準則。 不同國家基金之國內基金評等不具比較性,亦不適合將單一國家的國內基金評等與國際評等互相比較。 Contact: Primary Analyst Li Huang Associate Director +86 21 5097 3018 Fitch Ratings (Beijing) Ltd. Shanghai Branch 10/F 8 Century Avenue 200120 Shanghai Secondary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Committee Chairperson Charlotte Quiniou, CFA Director +33 1 4429 9281 The sources of information used to assess this rating were the public domain and PAM. Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bond Fund Rating Criteria (pub. 12 Dec 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.