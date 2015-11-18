(The following statement was released by the rating agency) SHANGHAI, November 17 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認聯邦貨幣市場證券投資信託基金(聯邦貨幣市場基金)的國內信用風險評等與國內市場波動風險評等分別為‘AA+(twn)’與‘V1(twn) ’ 。 主要評等考量 基金的信用風險評等主要反映聯邦貨幣市場基金的資產信用品質良好。2015 年9月底該基金的加權風險平均因素(WARF)為0.45, 資產組合評等分佈於‘BBB+(twn)’至‘AAA(twn)’。 基金的國內市場波動風險評等主要反映該基金的利率和利差波動風險很低，這得利於該基金的較短的平均存續期間。 資產信用品質 該基金之資產組合的平均信用品質良好，一如其加權風險平均因素(WARF)所示。2015 年9月底該基金的WARF為0.45，在‘AA+(twn) ’ 評等的貨幣市場基金中這個WARF水平略偏高。屬於‘A(twn)’至‘AAA(twn)’信用評級區間的資產佔基金資產的88%。於2015年9月底，負向展望曝險佔2 % (此資產的評等為‘AA- (twn)’)。惠譽認為該曝險部位的評等調降將不致影響基金的風險平均因素及最終評等。 基金投資組合的產業集中於擁有穩定信用展望的國內金融業。前五大交易對手佔基金淨資產的42%。 投資組合之市場風險敏感度 聯邦貨幣市場基金的加權平均存續期間短 (2015 年9月底為127 天)，此一特性大幅降低了基金的利率與利差風險。 投資團隊 該基金為聯邦證券投資信託股份有限公司(聯邦投信) 所管理之國內貨幣型基金。聯邦投信的主要股東為聯邦銀行(35.0%) 及該行相關投資公司 (62.5%)。聯邦銀行2015 年3月底總資產規模為4864億新台幣。 惠譽認為該基金經理人具資格、適任並足以管理該基金。其投資團隊具備提供投資意見的實務經驗及穩定性 。 基金基本資料 聯邦貨幣市場基金主要投資於定期存款、可轉讓定存單、商業本票、附買回交易以及短期債券。該基金可能投資於以政府公債為擔保資產的附買回交易，擔保比率低於100%，與台 灣市場常態一致。該基金為台灣中型貨幣市場基金之一，在2015 年9月底基金淨資產為新台幣230億元 (市佔率約為國內貨幣市場基金整體的2.6%)。 評等敏感性及定期監督 惠譽預期聯邦貨幣市場基金將能維持穩定的國內信用風險評等。若風險偏好上升或台灣金融業信用品質惡化，導致投資組合的資產品質顯著惡化，將對該基金之國內信用風險評等造成 壓力，尤其考量到該基金在2015年9月底BBB+(twn)評級資產佔比略高，惟此狀況在短期內發生的可能性低。同時，惠譽預期基金的國內市場波動風險評等維持穩定，主 要受惠於其偏短的資產到期日特性。 為維持基金信用評等，聯邦投信提供惠譽基金月資料，包含投資組合列表、信用品質與交易概況、以及風險管理報告。惠譽詳細監控資金投資組合之信用組成、交易對手之信用狀況以 及投資部位整體的市場風險。 關於基金信用評等之詳細內容，請參看惠譽近期將於www.fitchratings.com 公佈之評等研究報告。關於惠譽適用的評等準則，可至www.fitchratings.com下載完整評等準則。 不同國家基金之國內基金評等不具比較性，亦不適合將單一國家的國內基金評等與國際評等互相比較。 Contact: Li Huang Associate Director +86 21 5097 3018 Fitch Ratings (Beijing) Ltd. Shanghai Branch 10/F 8 Century Avenue 200120 Shanghai Secondary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Committee Chairperson Charlotte Quiniou, CFA Director +33 1 4429 9281 The sources of information used to assess this rating were the public domain and USIT. Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bond Fund Rating Criteria (pub. 12 Dec 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.