JAKARTA/SINGAPORE, November 25 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan dalam sebuah laporan baru bahwa tingkat penetrasi perasuransian yang rendah, meningkatnya kesadaran risiko, dan pertumbuhan populasi dan tingkat kemakmuran akan mendukung pertumbuhan permintaan di sektor asuransi jiwa dan umum di Indonesia dalam jangka menengah. Hal ini terjadi walaupun pertumbuhan PDB riil Indonesia melambat menjadi 4,7% pada masing-masing dari tiga kuartal pertama tahun 2015. Namun, Fitch memperkirakan pertumbuhan PDB riil tahunan untuk membaik dan naik ke 5,3% pada 2016 dan 5,5% pada tahun 2017, dari 4,8% pada tahun 2015. Secara keseluruhan premi bruto untuk sektor asuransi jiwa dan umum meningkat sekitar 15% pada tahun 2014. Jumlah premi industri naik 7,8% (tahunan) di 1H15. Industri asuransi umum mencatat rasio kerugian yang positif, yaitu konsisten di bawah 50% selama FY10 - FY14. Marjin underwriting bagi kebanyakan perusahaan reasuransi dalam negeri, yang diukur oleh rasio gabungan mereka, tetap stabil selama tiga tahun terakhir, didorong oleh kerugian yang terkendali dari peristiwa bencana alam. Laporan berjudul 'Indonesian Insurance Dashboard 2015' tersedia di www.fitchratings.com.