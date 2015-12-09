(The following statement was released by the rating agency)
HONG KONG, December 08 (Fitch)
IDR'A+''A+'
'A+'I
DR'F1'
GDP
20
1978
""408,0
0013
,10018,20025,500
'AA'
'A'
201510352552014811%
1
7'A'3.520
15360
2015GDP37%'A'
2015113020
1610
GDP40%
20142%20152.9%201420158
10
2015GDP53%201449%'A'51%
'A'
2015GDP14.6%GDP5.6%
2015GDP
33%200813%201321%
2014
3.22015
2
016GDP54%
200820159G
DP196%2014
187%2013177%2004-2008120%2008
2015912.5%201414.3%201317.5%
2011-2015GDP7.8%'A''
AA'3%
2016GDP6.3%20176%20156.8%
2010-2014
GDP45.9%
31%31%2012-20
13
2015
201510"2020GDP2010"2
016-2020GDP
6.5%
- ""
-
-
- /
-
-
-
-
-
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CREDITRATINGSwww.fitchratings.com
""
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Solicitation Status
here
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here
ail=31
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