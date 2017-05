(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, January 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等在最新的報告中表示,由於保險負債的成本持續降低且市場利率上升改善經常性投資收益率,將減小台灣壽險業的負利差。然而,產業展望仍維持負向,是因為惠譽 預期,過去高保證利率的保單至少在短期內仍將限制台灣壽險業的獲利。 壽險業的保險負債成本在低保證利率保單貢獻下,以每年約10個基本點的速度下降。惠譽估計在計入死差和費差益後,大型保險公司的資金成本較低在3.5%以下,相較於某些小 型保險公司在4.5%以上。利率的上升有助於增加壽險業者資產(其存續期間比保險負債期間短)的報酬率。 資產風險是壽險業主要的顧慮,因為壽險業者有顯著的海外投資,在2015年8月底佔總投資資產55.7%。業者將投資由已開發國家的國債及政府機構債轉向增加公司債、金融 債券及新興市場發行的主權債券。他們的資本水準因此而容易受到不利的資本和匯率市場變動的影響。 產險業者擁有強健的資本緩衝與令人滿意的核保表現(綜合成本率大致低於 95%),支持穩定的產業展望。產險業者在2015年8月底整體的股東權益對總資產比率為32%。他們還累積了特別準備金,截至2014年底佔總資產的13%。此產業的承 保槓桿仍低,自留保費與股東權益佔比,在2011年至2014年約為一倍。 “2016 Outlook: Taiwan’s Insurance Sector” 報告,可在www.fitchratings.com閱覽,或點選以上連結。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contacts: Joyce Huang Director +852 2263 9595 Fitch (Hong Kong) Limited 19/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central, Hong Kong Jeffrey Liew Senior Director +852 2263 9939 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available at www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.