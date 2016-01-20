(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, January 19 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日發佈報告表示，國內銀行業資產品質弱化的風險持續增加，主要來自於中國經濟成長放緩所帶來的挑戰。然而，受惠於台灣健全的財政環境以及充足的系統 流動性，整體銀行業的展望仍維持穩定；美國聯準會貨幣政策緊縮或全球原物料價格疲軟，對台灣匯率與流動性風險造成的衝擊亦相當有限。 銀行資產品質將最容易受到房地產市場價格修正以及台灣與中國經濟趨緩的波及。儘管信用成本將因景氣循環由低點攀升，其幅度應屬可控管範圍，主因銀行已降低其產業集中度－特 別是波動較顯著之科技業，且審慎監理措施亦有助銀行規範其對房貸與中國的曝險，可有效和緩系統性風險。 持續增加的損失吸收能力應可充足支應近期資產品質面臨之挑戰。儘管惠譽預期銀行業的資產報酬率將因信用成本上升而降至0.5%-0.6%，利差與財富管理業務帶來的手續費 收益將大致維持穩定。惠譽認為，競爭的經營環境下將可能使銀行推升其風險胃納，如積極的海外擴張，而導致銀行評等受到壓力。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Jonathan Lee Senior Director +886 2 8175 7601 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director +886 2 8175 7605 Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.