(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, February 18 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認將元大金融控股公司(元大金)及其子公司大多數的評等維持負向觀察，子公司包括元大證券(元大證)與元大商業銀行(元大銀)。惠譽在2015 年8月19日將元大集團置入負向觀察名單，以反映該公司宣布之收購大眾商業銀行(大眾銀)百分之百股權之計畫。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 惠譽預期元大集團整體信用狀況與資本體質的相關資訊將在三月底大眾銀併入集團後更加明朗，俟時應可將集團評等解除評等觀察狀態。元大金計畫在接下來的一年內將大眾銀併入集 團子公司元大銀。 本併購案已獲主管機關與雙方股東會同意，並計畫在2016年3月22日完成合併。若加計大眾銀發行之海外可轉換公司債，本次併購規模約為新台幣565億元。 惠譽預期元大金的財務彈性在完成合併後有弱化的可能性。本併購案資金來源為元大金發債/借款及子公司元大證與元大證券金融股份有限公司之資本上繳。在合併完成後，元大金的 雙重槓桿比率可能由2015年9月底的106%上升至115%-119%，此外集團的資本適足率亦將自2015年9月底的146%下滑到至115%-123%。 評等考量 發行人違約評等(IDR)、國內評等與債券評等 惠譽維持負向評等觀察以反映元大集團的信用體質可能因為併購導致商業銀行資產規模增加而受到稀釋，及該集團整體槓桿上升而弱化的資本。若以2015年9月底為基準，惠譽預 期大眾銀併入元大銀後，銀行整體的資產與股東權益占集團比重將分別由54%與29%增加至65%和48%。 元大證的IDR與國內評等係為決定集團評等的重要因素，惠譽維持元大證評等負向觀察，主因其資本緩衝可能因資本上繳予元大金作為併購所需之資金而降低，進而弱化該公司提供 維持整體集團BBB+評等所需之支援的能力。 元大銀的IDR與國內評等與母公司之評等一致，維持在負向評等觀察，乃基於其在集團內的重要性、及母公司在金控法下的支援義務。 元大金與元大銀的主順位無擔保債券評等亦置入負向觀察名單，主因債券評等係依據個別公司的發行人違約評等與國內評等。 個別實力評等 惠譽確認元大銀個別實力評等維持在bb+。該行可能因合併大眾銀後規模擴大而受惠，但此正向影響將在至少十二個月後才會顯現。惠譽將在取得更多合併細節後重新評估元大銀的 個別實力。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等與債券評等 合併完成後集團整體的信用體質與資本水位若發生如惠譽預期之弱化情形，元大金的發行人違約評等、國內評等與債券評等可能遭調降一個評級。此外，集團在中期內若持續積極擴張 ，或其購併策略導致整體資產品質與資本緩衝顯著弱化，惠譽可能採取更進一步的負向評等行動。 個別實力評等 若元大銀在與大眾銀合併後確實因規模增加而受惠，惠譽將可能調升其個別實力評等。然而，若合併後該行的風險偏好升高或資產品質弱化，個別實力評等將不會被調升。 評等結果列示如下: 元大證： 長期外幣發行人違約評等為 'BBB+'；維持負向觀察； 短期外幣發行人違約評等為 'F2'；維持負向觀察； 國內長期評等為 'AA-(twn)'；維持負向觀察； 國內短期評等為 'F1+(twn)'；維持負向觀察； 元大銀： 長期外幣發行人違約評等 為 'BBB+'；維持負向觀察； 短期外幣發行人違約評等為 'F2'；維持負向觀察； 國內長期評等為 'AA-(twn)'；維持負向觀察； 國內短期評等為 'F1+(twn)'；維持負向觀察； 個別實力評等確認為 'bb+'； 主順位無擔保債券評等為 'AA-(twn)'；維持負向觀察； 元大金： 長期外幣發行人違約評等 為 'BBB+'；維持負向觀察； 短期外幣發行人違約評等為 'F2'；維持負向觀察； 國內長期評等為 'AA-(twn)；維持負向觀察； 國內短期評等為 'F1+(twn)'；維持負向觀察； 主順位無擔保債券評等為 'AA-(twn)'；維持負向觀察。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Primary Analyst Shirley Hsu Associate Director +886 2 8175 7606 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.