(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 04 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台灣工銀證券(工銀證)國內長期評等為'BBB+(twn)'，以及國內短期評等為'F2(twn)'；評等展望穩定。 評等理由 國內評等 工銀證的評等反映惠譽預期母公司台灣工業銀行(台灣工銀，擁有工銀證94.8%股權)在必要時有中度的可能性以提供其所需支援。台灣工銀提供支援的能力主要受限於其自身的 信用體質。然而，惠譽認為台灣工銀有高度的支援意願，乃鑒於該公司參與工銀證的經營管理、兩者在營運上的整合，以及工銀證對母公司現有企業金融業務與未來計畫拓展消費金融 業務的各項輔助。 評等敏感性 國內評等 工銀證的評等將與其母公司台灣工銀的信用體質及可能的支援同步變化。若台灣工銀進一步提升其風險體質，特別是放款與流動性的集中風險，同時工銀證亦可維持在集團內的策略重 要性，工銀證的評等則有調升機會。而未來的負向評等調整，可能來自於母公司整體財務實力出現惡化。若工銀證與母公司的關係出現弱化，包括股權稀釋，以及工銀證在集團內的策 略重要性減弱，則可能對評等帶來壓力。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.