(The following statement was released by the rating agency)
HONG KONG, March 11 (Fitch)
'A'
20154.8%
201320141%1.9%
Prism
Factor-Based2014""14.5'
A'
2014161%201432.7%2015
9110
20139%201417%
2014
Prism
Factor-Based""35%
Joyce Huang, CFA
6819
Terrence Wong
+852 2263 9920
Siew Wai Wan
+65 6796 7217
Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935,
Email:
wailun.wan@fitchratings.com.
Wai-Lun Wan+852 2263 9935
wailun.wan@fitchratings.com
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Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015)
Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form
Solicitation Status
Endorsement Policy
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CREDITRATINGSwww.fitchratings.com
""
30 North Colonnade, London, E14 5GN
Applicable Criteria
Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015)
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Additional Disclosures
Solicitation Status
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Endorsement Policy
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ail=31
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