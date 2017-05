(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, March 22 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia mengafirmasi peringkat Nasional Insurer Financial Strength (IFS) PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) di 'A(idn)' dengan outlook stabil. Peringkat Nasional IFS 'A' menunjukkan kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis relatif terhadap seluruh kewajiban lainnya atau emiten-emiten lainnya di Indonesia, tanpa membedakan industri dan jenis kewajiban. Namun, perubahan keadaan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk membayar kewajiban pemegang polis dalam tingkat yang lebih besar daripada komitmen keuangan yang dilambangkan dengan kategori peringkat yang lebih tinggi. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Afirmasi peringkat mencerminkan keberlanjutan konsentrasi bisnis perusahaan di Indonesia dan pangsa pasar perusahaan yang kecil secara keseluruhan. Peringkat tersebut juga mencerminkan kapitalisasi perusahaan yang lemah namun menunjukkan peningkatan, dan kinerja operasional yang sehat secara keseluruhan. Hampir 100% dari total bisnis Tugu Re berasal dari pasar Indonesia dan 95% dari total bisnis datang dari segmen asuransi umum. Hal ini meningkatkan volatilitas bisnis underwriting perusahaan karena Indonesia merupakan pasar yang rawan bencana alam. Tugu Re masih terhitung kecil dalam hal ukuran pangsa pasar, meraih sebesar 5% dari total premi reasuransi bruto di Indonesia (termasuk sesi ke luar negeri) pada akhir 2015, dibandingkan dengan sekitar 3% pada akhir 2011. Perusahaan juga terhitung kecil dibandingkan dengan pesaing lokalnya jika dilihat dari ukuran modal dan premi bersih (net premium written). Pemegang saham perusahaan menyuntikkan tambahan modal pada awal tahun 2015, yang membantu untuk mengurangi risiko seiring dengan meningkatnya bisnis perusahaan. Rasio Risk Based Capital perusahaan pada akhir 2015 adalah sebesar 185,5%, peningkatan dari 142,5% pada akhir 2014 dan melebihi persyaratan minimum dari regulator sebesar 120%. Portofolio investasi perusahaan tetap likuid dengan komposisi obligasi (yang sebagian besar diklasifikasikan sebagai tersedia-untuk-dijual), kas, dan deposito terhitung sebesar lebih dari 80% dari total aset investasi pada akhir 2015. Serupa dengan reasuransi lainnya di Indonesia, beberapa porsi kas dan deposito perusahaan ditempatkan di Bank yang berperingkat di bawah investment grade atau yang tidak berperingkat. Porsi kepemilikan saham Tugu Re meningkat ke 11% pada akhir tahun 2015. Secara keseluruhan, perusahaan memegang aset berisiko yang cukup besar dalam portofolionya relatif terhadap ekuitas perusahaan dan juga portofolio para pesaingnya. Laba bersih Tugu Re meningkat ke Rp 189,9 milyar di 2015 dari Rp 70,2 milyar di 2014 dikarenakan hasil underwriting yang positif dan didukung oleh pendapatan investasi yang stabil. Combined ratio perusahaan (jumlah dari loss ratio dan expense ratio dari bisnis asuransi umum) membaik ke 97,2% pada akhir 2015 dari 100,8% pada akhir 2014. Perusahaan menargetkan untuk memperbaiki stabilitas bisnisnya, terutama dari segmen asuransi jiwa, yang telah berkontrirbusi pada tingginya loss ratio perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Outlook yang stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa Tugu Re akan melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan dan mengelola risiko bisnis underwriting, dan bahwa perusahaan akan mempertahankan program retrosesi yang prudent dan penyangga modal yang mencukupi untuk mendukung aktivitas operasionalnya. SENSITIVITAS PERINGKAT Pemicu utama untuk kenaikan peringkat adalah termasuk perbaikan yang berkelanjutan dalam kinerja operasional perusahaan dengan kemampuan untuk terus mempertahankan profitabilitas operasional perusahaan seperti yang diindikasikan dengan combined ratio yang secara konsisten berada di bawah 95%. Peringkat tersebut juga mungkin untuk ditingkatkan bila rasio risk based capital (RBC) Tugu Re meningkat di atas 180%, dan bila terdapat peningkatan dalam manajemen risiko, termasuk teknik reserving. Pemicu utama untuk penurunan peringkat adalah penurunan modal perusahaan yang berkelanjutan (dengan rasio RBC yang secara konsisten berada di bawah 130%), yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendukung risiko underwriting. Penurunan kinerja operasional perusahaan dengan combined ratio di atas 110% secara berkepanjangan juga akan berdampak negatif pada peringkat perusahaan. Kontak Analis Utama Cheryl Evangeline Associate Director +62 21 2988 6814 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, Indonesia 12940 Ketua Komite Siew Wai Wan Senior Director +6567967217 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. 