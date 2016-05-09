(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, May 09 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月4日發布于www.fitchratings.com 原文鏈接：here 惠譽評級已授予工銀金融租賃有限公司（工銀租賃）擬發行的長期高級無抵押票據‘A（預期）’的預期評級。 工銀租賃是中國工商銀行（工行；A/穩定）的租賃業務全資子公司。該公司提供航空、船舶和設備租賃服務，是中國最大的租賃企業，截至2015年底，公司的國內資產總額達1 840億元人民幣。工行是中國最大的國有商業銀行，以資產來看也是全球最大的銀行。 本次中票計劃的發行人是ICBCIL Finance Co.Ltd.（ICBCIL Finance；A/穩定）。ICBCIL Finance是工銀租賃海外租賃業務的獨家司庫平台。該中票計劃下所發票據將受益於工銀租賃提供的維好協議和資產購買承諾協議。 工銀租賃的票據將由ICBCIL Finance在現有中票計劃下發行，2015年10月7日惠譽為該計劃授予評級，並於2016年3月2日確認評級。擬發行票據的所得收益將用於一般交易過程中的資產購置 。票據將以美元計價，期限為三至五年。擬發行票據的最終評級將取決於所收到的最終文件與已獲取的信息的一致程度。 關鍵評級驅動因素 ICBCIL Finance擬發行的該票據的評級主要反映了惠譽經過評估認為ICBCIL Finance極有可能獲得工銀租賃的支持。儘管ICBCIL Finance由工行而非工銀租賃所有，但其與工銀租賃的業務高度融合，並且工行已授權並委託工銀租賃對ICBCIL Finance實行全面管理和經營控制。 維好協議旨在讓工銀租賃確保發行人保持充足的股權和流動性以隨時償還其對境外債券持有人的債務。根據資產購買承諾協議，一旦發生觸發事件，工銀租賃需以能夠償付該票據發行 項下未償還債務的價格購買ICBCIL Finance的資產。觸發事件是指出現ICBCIL Finance不具備足以償付債務的流動性或發生違約事件。資產購買承諾協議是確保工銀租賃及時向ICBCIL Finance提供外幣流動性的一個重要機制。 工銀租賃不需要國家外匯管理局對這類外幣支付進行審批，因為購買用於租賃目的的資產屬於工銀租賃獲相關部門（包括中國銀行業監督管理委員會）批準的經營活動範圍。 在執行維好協議和資產購買承諾協議的過程中可能會遇到實際操作上的困難，因為此類協議的法律效力不等同于擔保。但是，母公司層面的協議表明了在有需要時工銀租賃為ICBC IL Finance提供支持的強烈意願。 評級敏感性 ICBCIL Finance中票計劃下所發票據的評級將於在有需要時工銀租賃向ICBCIL Finance提供支持的意願或能力的任何顯著變化直接相關。同樣地，如果中國政府全力並及時地向工行和工銀租賃提供支持的意願或能力發生任何顯著變化，也將影響該發行人 及其票據的評級。如果維好協議和資產購買承諾協議不再有效，則該中票計劃的評級可能會被下調。 聯繫人： 首席分析師 Jonathan Lee（李信佳） 高級董事 +886 2 8175 7601 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師 Jack Yuan（袁牧） 聯席董事 +8621 5097 3038 評級委員會主席 Mark Young 董事總經理 +65 6796 7229 相關評級委員會日期：2016年3月2日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Exposure Draft: Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016) Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) 更多披露 Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Exposure Draft: Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.