HONG KONG/SHANGHAI, May 13 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月12日發布于:here e?id=1004357 惠譽評級已授予光明食品新加坡控股有限公司擬發行的歐元計價票據'A-(EXP)'的預期評級。該票據將由中國的光明食品(集團)有限公司(光明食品,A-/穩定)提供無 條件且不可撤銷的擔保。 該票據的評級與光明食品的高級無抵押評級一致,因為該票據構成光明食品的直接、無條件、無抵押的非次級債務。此項發行的最終評級將取決於惠譽最終收到的文件與已獲取的文件 的一致程度。 關鍵評級驅動因素 與上海市國資委的關聯性強:光明食品的信用評級與惠譽對上海市政府的內部信用評估相關聯。自2015年國家將上海良友集團(良友)無償劃撥給光明食品後,公司與上海市國資 委的關聯性得到顯著強化。本次資產劃撥表明上海市國資委有意整合本市的國有農糧資源,明確體現了政府對光明食品的支持,並進一步強化了集團在糧食生產、供銷和質保方面的戰 略地位。 在上述資產劃撥後,光明食品負責管理上海市80%以上的政策性儲備糧和所有政策性油儲備。此次劃撥也讓光明食品的產業鏈延伸到上游的糧食培育和採購、物流運輸以及下游的零 售分銷。 發揮關鍵作用的競爭性國企:儘管上海市國資委將光明食品定義為競爭性國企,但集團對上海的社會穩定和食品供給發揮著重要作用。光明食品在於必要時確保充足和可靠的食品供給 、穩定當地糧食價格方面發揮著高度戰略性作用。集團在上海的蔬菜供給市場份額約達70%,鮮奶供給約達90%,糖和豬肉供給分別占70%和35%左右。集團在上海當地的員 工約為10萬人。鑒於光明食品的戰略重要性,上海市國資委一直對該企業100%持股。 財務槓桿高:由於集團的自由現金流長期為負並且財務槓桿率高,其發行人評級受到限制,因此集團的獨立信用水平不是投資級。2015年,在以約10億歐元收購了以色列最大乳 製品企業Tnuva76.7%的股份後,光明食品的凈槓桿率上升。管理層重點解決併購後的企業整合問題可能會讓光明食品未來幾年的海外併購速度放緩,但惠譽預計,只要價格 合適,集團仍然會尋求收購優質可靠的農糧資源的機會。 房地產業務將依靠自主融資:2015年,光明食品將其旗下的房地產業務劃入其公開上市子公司上海海博有限公司。房地產業務不是集團的戰略業務,未來的經營規模不會太大,而 且將來需要自主尋求融資渠道,而不是利用光明食品的資源。 關鍵評級假設 在光明食品的評級研究中惠譽的關鍵評級假設包括: - 2016-2018年期間收入增長9%-12% - EBITDA利潤增長率為中個位數 - 2016-2018年期間資本開支與收入之比為4% 評級敏感性 正面:可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動的未來發展因素包括: - 如果惠譽上調對上海市的內部信用評估水平,則惠譽有可能對光明食品採取正面評級行動。 負面:可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動的未來發展因素包括: - 如果惠譽下調對上海市的內部信用評估水平,或有跡象表明光明食品與上海市政府的法律、經營和戰略關聯性有所弱化,則惠譽有可能對光明食品採取負面評級行動。 聯繫人: 首席分析師 Yee Man Chin(陳以文) 董事 +852 2263 9696 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Yi Zhang(張怡) 分析師 +86 21 5097 3390 評級委員會主席 Kalai Pillay 高級董事 +65 6796 7221 相關評級委員會日期:2015年9月10日 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) 更多披露 Solicitation Status Endorsement Policy