(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, May 19 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月17日發布于：here 4 惠譽評級已授予中國的運動服飾公司361度國際有限公司（361度）‘BB’級的長期外幣發行人違約評級和‘BB’級的高級無抵押評級，發行人違約評級展望為穩定。惠譽同 時授予361度擬發行的高級美元票據‘BB(EXP)’的預期評級。 該評級得益於361度在2012-2013年的行業下滑後所取得的穩定的利潤率和運營資金以及持續的凈現金狀況。此外，受到收入上升和消費者支出上升的驅動，中國的運動服 飾市場繼續擴大。然而，該行業除國際品牌之外的認知度有限，361度較小的規模和市場份額限制了其評級。 高級票據的評級與361度的高級無抵押評級一致，因為票據構成公司的直接、無條件、無抵押和非次級的債務。最終評級將取決於惠譽最終收到的文件與已取得的文件的一致程度。 關鍵評級驅動因素 穩健的運營：361度穩定的市場份額和良好的EBITDA利潤率得益於其強勁的生產能力、逐步改善的運營效率以及分布廣泛的經銷網絡（全國超過7000家零售門店）。此外 ，361度具備靈活的定價策略及庫存監控系統，使其能夠快速應對市場情況的變化。公司的平均渠道庫存水平一直維持在合理水平，即庫存餘額為平均月銷售額的4.0-4.2倍 。截至2016年6月的過去7個季度，公司的訂單增長率維持在8%-18%的範圍。 行業低迷後迅速恢復：由於生產過剩和需求低於預期所導致的供過於求，中國的運動服飾行業在2012-2013年出現嚴重下滑，歷時兩年多的時間才得以恢復。361度在20 15年的收入水平仍低於2012年。此次行業衰退促使361度改善庫存監控和訂單管理系統，該系列舉措似乎已經為公司帶來更加穩定和可持續的增長。 行業增長前景明朗：惠譽預計中國的運動服飾行業將受益於可支配收入增長、健康意識增強和政策支持。根據歐睿國際(Euromonitor International) 的數據，2016-2018年，中國的運動服飾銷售價值預計將以6.4%的復合年均增長率增長，而2008-2013年為6.2%。過去幾年內，361度的收入增長與行業 平均水平一致。 競爭性行業、差異化低：中國的運動服飾行業價格競爭極其激烈。行業領軍企業耐克和阿迪達斯共占據37%的市場。五大國內品牌的市場份額共計28%，並且由於產品差異性和品 牌認知度低，國內品牌定價能力有限。361度排行第四大國內品牌，在過去8年間維持4%的市場份額。 良好的財務狀況：361度保持穩定的經常性EBITDA利潤率和運營現金流，並且在過去四年內維持凈現金頭寸。惠譽預計361度在2016-2018年將產生正自由現金流 ，因資本開支需求降低和運營資金管理審慎。 關鍵評級假設 本發行人評級研究中惠譽的關鍵評級假設包括： - 2016-2019年的EBITDA利潤率為16%-17% - 2016年資本支出為2億人民幣，2016年之後為1.5億人民幣 - 應收款天數和庫存天數與2015年水平相似 評級敏感性 正面：可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動的未來發展因素包括： - 除非361度的運營規模和市場份額得到大幅提升，惠譽不太可能對其採取正面評級行動。 負面：可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動的未來發展因素包括： - EBITDA利潤率持續低於15% - 自由現金流持續為負 - 未能保持凈現金狀況 - 應收款（包括應收票據）天數持續高於190天，並且/或渠道庫存持續高於4.5倍的月平均銷售額 聯繫人： 首席分析師 Yee Man Chin（陳以文） 董事 +852 2263 9696 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Yi Zhang（張怡） 分析師 +86 21 5097 3390 評級委員會主席 Kalai Pillay 高級董事 +65 6796 7221 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Leslie Tan，新加坡，電話：+65 67 96 7234，郵件：leslie.tan@fitchratings.com；Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 相關評級委員會日期：[2016年5月13日] 適用標準 Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.