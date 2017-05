(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, May 19 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認西班牙對外銀行台北分行(BBVA台北分行)之國內長期評等為‘AA(twn) ’以及國內短期評等為‘F1+(twn)’,展望穩定。此評等行動乃依據惠譽對其總行西班牙對外銀行 (BBVA,A-/展望穩定) 的評等行動 (詳參惠譽於2016年5月13日發佈於官方網站www.fitchratings.com之新聞稿“Fitch Affirms Santander and BBVA at 'A-'; Outlook Stable”)。 主要評等考量 國內評等 BBVA台北分行評等與展望主要考量該行與總行屬同一法人實體,以及兩者間高度的營運整合。台灣主管機關規範總行負有法律義務於分行無法支應時提供其流動性支援,並達到主 管機關所要求的最低資本水準。 評等敏感性 國內評等 任何BBVA的評等改變將對BBVA台北分行產生同向的評等影響。 評等結果如下: 國內長期評等確認為 'AA(twn)';評等展望'穩定 國內短期評等確認為 'F1+(twn)' 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Cherry Huang Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Ambreesh Srivastava Senior Director +65 6796 7218 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.