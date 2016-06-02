(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 02 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月31日發布于：here 2 惠譽評級在最新一期報告中表示，中國的壽險公司——特別是較小型的壽險公司——正越來越多地將資產轉移到風險更高而收益更高的另類投資中，包括債務投資計劃、項目資產支持 計劃、信託計劃及理財產品。 資產風險升高使壽險公司更容易受到資本市場不良波動和由經濟增速放緩造成的信貸質量惡化的影響。由於小型保險公司通過向被保險人提供具有吸引力的回報來競爭市場份額，其風 險胃納通常比大保險公司更高。 除了另類投資以外，中國壽險公司也增加了在長期股權、地產和海外投資方面的投資。 另類投資、長期股權及地產的投資期限通常較長，可能加劇中國壽險公司資產與負債久期不匹配的問題，尤其是對於以短期產品（如短期高現金價值保險產品）為主的保險公司。小型 保險公司在銷售此類保險產品中通常更為積極，因為其缺乏強大的營銷隊伍，轉而依靠銀行的銷售渠道。 投保人的存款占部分壽險公司總保費的50%以上。2016年第一季度，中國壽險行業的保費總收入同比增長90.6%，而投保人的存款同比增長213.6%，約占該季度保費 總額的37.5%（2013年為22.9%）。 《2016年上半年中國壽險市場報告》請參見www.fitchratings.com或點擊新聞發布稿上方的鏈接。 聯繫人： Joyce Huang（黃佳琪） CFA 董事 +852 2263 9595 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見 www.fitchratings.com 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.