(The following statement was released by the rating agency) LONDON, June 13 (Fitch) 惠譽信評日前公佈修訂版主權評等標準,強化其對主權實體發行機構的評等依據。 2014 年 8 月公佈的現行標準基本上並無改變,但修訂版標準已針對下列三大領域進行調整: - 惠譽將結合現行的專有主權評等模型 (SRM) 與新的質性疊置方法 (QO) 來發表、說明其授予的主權評等。 - 針對主權實體推出新的短期本幣 (STLC) 評等標準,並就本幣 (LC) 及外幣 (FC) 發行機構違約評等 (IDR) 推出長、短期標準對照指南,以便提升透明度及一致性。 - 摒除主權違約定義中「嚴重程度」的概念,使其定義與其他惠譽評等群組的定義更趨一致。 惠譽認為,修改後的主權評等發表與說明方式,應不致於影響現有評等或展望,因為其大致反映該機構目前授予主權評等的方式。本次調整側重於發表方式而非實質內容,並仍以惠譽 現有的 SRM 作為授予主權評等的基準。惠譽瞭解任何模型皆無法全面掌握主權信用價值涉及的所有相關影響,並將針對模型未能充分反映的因素,運用 QO 調整各項評等的 SRM 分析結果。 據估計,國庫券等債券的 STLC 評等,若改採惠譽新推出的 STLC「F1+」標準,而非長期本幣 (LTLC) 標準,將使 48 國的已評等債券受到影響,然而這項轉變應不致於更動評等之間的相對性。長期及短期評等標準對照指南,係評估各國的儲備貨幣彈性與國際資金流動性而編製,可能使 8 項現有的 STFC 評等調升 1 級,其餘則不會降級。根據新的準則,若評等標準提供不同評等選項,14 項 STFC 評等中的 13 項將於 2 種可能級別中擇高列入。惠譽採用這項準則之後,凡是新的 STLC 評等都將於 2 種可能級別中擇高列入。新授予的 STLC 評等以及現有 STFC 評等受影響後的更動,將於近期公佈。 惠譽摒除主權違約定義中「嚴重程度」的概念,將不影響現有評等。 2014 年 8 月 12 日公佈的前版標準已經停用。惠譽已針對本次標準更新,在 2016 年 2 月發佈徵求意見稿,並將於 6 月提出相關回饋意見的彙整報告。 如欲瀏覽修訂版主權評等標準,請至網站 www.fitchratings.com 或點選上述連結。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為主。