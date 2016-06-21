(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, June 21 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年6月15日發布于：here 8 惠譽評級已授予華翰健康產業控股有限公司（華翰，BB-/穩定）的高級美元票據‘BB-’的最終評級，該票據為1.5億美元、票息率7.00%、將於2019年6月16日 到期。 該票據的評級與華翰的高級無抵押評級一致，因為票據構成公司的直接高級無抵押債務。其最終評級在惠譽收到與此前已收到的文件一致的文件後授予，並且最終評級與惠譽於201 6年6月13日授予的預期評級一致。 關鍵評級驅動因素 成熟、盈利的業務：華翰是中國女性健康傳統中藥的最大製造商之一。在截至2015年6月30日的上一財政年度內，華翰的五大產品占銷售總額的67%。這五大產品均為公司獨 家品種，並且已列入國家醫保目錄或基藥目錄，患者購買該兩類目錄中的藥品可以通過國家醫保體系報銷藥品費用。 華翰現有的核心產品在過去幾年間享有高利潤率，並且受到長期專利保護。公司計劃通過在2017財年推出新型生物製藥來擴大產品範圍，該類藥物正在等待國家食品藥品監督管理 總局的審批。2015財年華翰的EBITDA利潤率達到44%的歷史最高點；惠譽預計其EBITDA利潤率將縮窄至30%-35%，符合其歷史數據趨勢。 財務狀況強勁：基於穩健的運營現金流生成和多次股票發行，華翰已連續超過五年保持凈現金頭寸。惠譽預計公司將保持凈現金頭寸，即使公司開始一系列為新建醫院而產生的高資本 開支。 醫療服務多樣化：2014年華翰首次開始醫療服務，公司與當地政府簽署協議以受托-投資-運營-移交（TIOT）模式管理醫院的供應鏈。截止到2015上半年，華翰已簽署 管理8家醫院（共5151個床位）的供應鏈。2016年上半財年，已有四家開始運營的醫院一共貢獻了4.76億港元的收益，惠譽預計在2016財年隨著業務擴張，這塊業務 收益貢獻將激升至7億港元。 TIOT模式的期限通常為20年，在該模式下，華翰對醫院進行固定投資以改善醫療設備和臨床服務。作為回報，華翰收取管理費並從管理供應鏈中獲得收入，而無需合併醫院的財 務業績。其中，管理費是醫院總收益的固定比例，而收入則來自醫院特定部門的收益。 業務組合推動利潤增長：2015財年，華翰由醫院供應鏈管理業務取得了24%的EBITDA利潤率，並可能在未來繼續保持穩定。然而，醫療服務的收益增長可能導致總體利潤 率降低，因為核心製藥業務具備更高的利潤率。惠譽認為醫療服務新版塊會為華翰提供穩定的收益來源，但會受到行業監管的不利變動以及中國快速變化的醫療行業競爭的影響。 資本開支高：華翰已經開始在貴州省新建三家醫院（共2560個床位），其大部分資本開支將產生在2016財年至2018財年，以此從TIOT模式拓展並擁有自有醫院。在自 有醫院模式下，華翰將更大比例管理醫院運營業務，因此可能取得更好財務收益。惠譽認為華翰不會激進地擴張自有醫院組合，考慮到投入資金成本高、市場機會稀缺和公司在該領域 的經驗有限。 規模小限制評級：華翰的評級因其運營規模小而受到限制。與其他的全球醫療同業企業相比，公司的年EBITDAR不足1億美元。拓展醫療服務並擴大生物製藥將使公司以更高的 速度增長，並分散收益集中度風險，但華翰將面臨由此帶來的執行和監管風險。 關鍵評級假設 本發行人評級研究中惠譽的關鍵評級假設包括： - 2016、2017、2018財年的資本開支將分別為8億、20億、15億港元 - 在供應鏈管理業務下，醫院收益的年均增長率為10% - 藥品銷售和供應鏈管理的毛利潤率穩定 - 2017-2019財年內新型生物製藥收入預計為3.5億-5.5億港元 評級敏感性 正面：可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動的未來發展因素包括： 由於公司的規模及新業務運營有限，未來12-18個月內不考慮採取正面評級行動。 負面：可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動的未來發展因素包括： - EBITDA利潤率持續低於30% - 運營資金流調整後的凈槓桿率持續高於1.0倍 - 新醫院的管理服務業務執行情況欠佳 - 新醫院建設的成本嚴重超支 聯繫人： 首席分析師 Yee Man Chin（陳以文） 董事 +852 2263 9696 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Yi Zhang（張怡） 分析師 +85 21 5097 3390 評級委員會主席 Kalai Pillay 高級董事 +65 6796 7221 相關評級委員會日期：2016年1月25日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) 更多披露 Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.