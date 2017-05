(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 21 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年6月19日發布于:here 9 惠譽評級已授予ABCL Glory Capital Limited(ABCL Glory)的5億美元高級擔保票據‘A’的最終評級。該票據將於2021年到期。 ABCL Glory是ABC Leasing International Corporation Limited(ABCLI)全資所有的境外特殊目的機構,但由農銀金融租賃有限公司(農銀租賃)管理控制。ABCLI和農銀租賃均為中國農業銀行(農行;A/穩定)的全 資子公司。惠譽認為農銀租賃是農行的核心子公司,並為農行的客戶提供金融租賃服務。 該票據構成ABCL Glory的直接、無條件、非次級、無抵押的債務。此外,農行香港分行(香港分行)將為擔保票據提供無條件且不可撤銷的擔保。惠譽將香港分行視為同一法人實體的一部分,並 且認為其在發展農行的海外業務中具有重要的作用。票據所得收益將用於農銀租賃或其任何子公司和附屬公司的一般公司用途。 最終評級在債券發行完成並收到與此前已獲取信息一致的文件後授予。最終評級與惠譽在2016年6月6日所發布的‘A(EXP)’的預期評級一致。 關鍵評級驅動因素 根據香港分行對票據的擔保協議,該票據構成ABC Glory的直接、一般、無條件、非次級和無抵押的債務。此債務與香港分行所有現有及未來的無條件、非次級和無抵押債務具有同等位次。該票據的評級反映出將授予高級票據的 評級,並且與農行的長期發行人違約評級一致。農行的長期發行人違約評級則是基於在有需要時中國政府(A+/穩定)向其提供支持的可能性極高。 評級敏感性 該票據的評級將與農行的發行人違約評級的任何變化直接相關,而農行的發行人違約評級將受到中國政府全力並及時地向其提供支持的意願或能力的任何變化的影響。如果香港分行提 供的擔保協議失效,則該票據的評級可能被下調。 農行的其他評級未受到此次評級行動的影響,具體列舉如下: 長期發行人違約評級:‘A’級,展望穩定 短期發行人違約評級:‘F1’級 支持評級:‘1’級 支持評級底線:‘A’級 生存力評級:‘bb’級 聯繫人: 首席分析師 Grace Wu(胡月明) 高級董事 +852 2263 9919 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Jack Yuan(袁牧) 聯席董事 +86 21 5097 3038 評級委員會主席 Mark Young 董事總經理 +65 6796 7229 相關評級委員會日期:2016年6月17日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係:Wai-Lun Wan(尹偉倫),香港,電話:+852 2263 9935,郵件: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見 www.fitchratings.com 適用標準 Exposure Draft: Global Bank Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016) Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款:FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外,有關惠譽的評級定義和評級使用條款,請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策,請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情(評級的首席分析師位於歐盟註冊機構)請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址:30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意:本新聞稿為中文譯本。如有疑問,請以英文版本為準。 Applicable Criteria Exposure Draft: Global Bank Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016) here Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.