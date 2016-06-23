(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, June 23 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認德商德意志銀行台北分行(德意志台北)已發行的新台幣十億元、2019年10月到期之無擔保主順位金融債券國內長期評等為‘AA(twn)’ 。此評等行動繼德意志銀行於2016年6月14日之長期發行人違約評等確認為‘A- ’/評等展望穩定。 主要評等考量 債券評等 此德意志台北所發行的債券評等與德意志銀行的信用體質一致，對應至國內評等為 'AA(twn)'。評等結果係根據惠譽對金融機構發行主順位金融債券之評等準則。 評等敏感性 債券評等 若德意志銀行的長期發行人違約評等有任何調整將同向影響此債券國內評等。 有關德意志銀行最近的評等行動，請參詳惠譽於2016年6月14日發佈之評等報告<a href="https://www.fitchratings.com/site/pressrelease?id=1006047">Fitch Affirms Deutsche Bank at 'A-'; Outlook Stable 。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Cherry Huang Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +662 108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.