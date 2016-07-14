(The following statement was released by the rating agency) BANGKOK/HONG KONG/SINGAPORE, July 14 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年7月6日發布于：here 中國銀行（中行；A/穩定/F1）近期公布將中國銀行（泰國）股份有限公司（中銀泰國；AAA(tha)/穩定/F1+(tha)）出售給中國銀行（香港）有限公司（中銀 香港；A/穩定/F1），惠譽評級表示，此舉將不會對上述三家銀行的信用狀況帶來評級上的重大影響。 惠譽預計中銀泰國的直接母公司由中行改為中銀香港對集團支持中銀泰國的意願或能力的影響有限。中銀泰國獲得‘AAA(tha)’評級是由於惠譽預計在其有需要時從集團獲得 大量支持的可能性極高。中行將仍然是中銀泰國的最終母公司，並且鑒於集團將在東盟地區為中國企業提供跨境融資，在出售後中銀泰國仍將是集團的戰略性重要子公司。 根據中銀香港‘A’級的發行人違約評級，其向中銀泰國提供支持的能力與中行向中銀泰國提供支持的能力一致。 惠譽認為中銀香港是中行的核心子公司，其發行人違約評級受到中銀香港‘a’級生存力評級的驅動，同時反映了中銀香港穩健的獨立財務實力和從中行而來體制上的支持。 此次收購對中銀香港生存力評級的影響有限，因為在近期內，該交易對中銀香港在財務狀況和特許經營權上僅有細微的影響。惠譽預計，在完成收購後中銀香港的資本金水平將繼續高 于同業其他銀行。 重組是集團更廣泛戰略的一部分，即將資源更有效地配置並提升中銀香港的業務和地域多元化的程度（參見2015年5月26日發布的“Fitch: Restructuring Plan by BOC and BOCHK Won't Have Rating Impact”（惠譽：中行與中銀香港的重組計劃將不會影響其評級））。中銀香港在宣布將收購中銀泰國的同一天，即2016年6月30日，還宣布其收購中國銀行（馬來西亞 ）有限公司的計劃。至2015年底，這兩家子公司占中行凈資產的比例小於1%。中銀香港計劃在2016年底前收購中行在東盟的其他資產。 截止至2015年底，中銀泰國的總資產為580億泰銖，是泰國的銀行業中資產最少的銀行之一。惠譽預計中銀泰國將繼續促進集團與從事中泰貿易流通和投資的企業之間的關係。 聯繫人： Katie Chen（陳冠如） 聯席董事 +86 10 8517 2135 惠譽（北京）信用評級有限公司 中國北京市朝陽區建國門外大街2號 中國人保財險大廈19層1903室，100022 Ivan Lin 聯席董事 +852 2263 9984 Jackerin Jeeradit 聯席董事 +662 108 0163 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Leslie Tan，新加坡，電話：+65 67 96 7234，郵件：leslie.tan@fitchratings.com ；Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.