(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 24 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認元大金融控股公司(元大金)及其子公司的長期外幣發行人違約評等為‘BBB+’，子公司包括元大證券(元大證)與元大商業銀行(元大銀)，評 等展望為穩定。同時，惠譽亦將集團三家公司之評等移出負向評等觀察名單。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 惠譽在2015年8月19日將元大集團置入負向評等觀察名單，係因該公司宣布收購大眾商業銀行(大眾銀)百分之百股權之計畫，此併購可能弱化其集團之財務實力與併發策略執 行相關之風險。 元大金在今年3月22日併入大眾銀，並計畫在2017年上半年將大眾銀與元大銀合併為新元大銀行。 評等考量 發行人違約評等(IDR)、國內評等與債券評等 惠譽將元大集團自負向評等觀察名單中移出，並同時確認評等，反映集團整體市場地位提升，與其目前評等水準相稱之健全的財務體質。惠譽認為集團成員間高度相關，於同一信用體 質之下，因此給予其相同的評等。 惠譽以共同評等法來評估該集團，基於其多元的營運模式(證券及銀行業務各佔2016年第一季底金控權益法投資的42%)、集團內部管理高度整合，主管機關合併監管，以及母 子公司間資本與流動性的相互支援性。 元大集團的評等反映國內外市場地位提升、健全的內部資本創造能力，以及各子公司適切的資本水準。在擬制基礎下，合併後元大銀的普通股權益比率於2015年年底約為9.4% 且元大證的資本適足率亦大於350%。惠譽認為該集團的資本將因其穩定的獲利能力，自律的資產成長，及各主要子公司適切的資本使用而有所支撐。 元大集團資產品質與國內評等相近之同業約略相當，減損放款比率約為1.6%且減損放款覆蓋率大於100%。若不加計元大證券韓國的歷史問題放款部位，在擬制基礎下，合併後 之元大銀行2016年第一季底的減損放款比率將降至1.1%，且減損放款覆蓋率約達136%。集團的市場風險胃納可謂保守，風險值(Value at Risk, VaR)持續控管在元大金自訂上限總權益的0.5%以下。 元大銀的主順位無擔保債券評等與其長期國內評等一致‘AA-(twn)’，反映在台灣國內評等範疇下，其債券違約的相對可能性。 個別實力評等 惠譽授予元大金個別實力評等為’bbb+’，以反映集團整體的信用體質。惠譽亦將元大銀的個別實力評等由’bb+’調升為’bbb+’，使其與集團評等一致。 支援評等與支援評等下限 惠譽授予元大銀支援評等’3’以及支援評等下限’BB+’，基於該行3%的存款市占率，惠譽認為其中度的國內系統重要性，政府於必要時予以支援的可能性略低。 評等敏感性 發行人違約評等、個別實力評等、國內評等與債券評等 元大集團的評等可能被調降，若其風險體質因過度積極的購併行為降低其資金與資本強度，或因追求利差而大量承擔風險造成授信審查程序與風險控管的妥協而弱化。 評等調升的可能性有限，係由於集團仍致力發展其區域內的市場地位與營運多角化，且在其主要營運事業的訂價能力有限。較高評等的國際同業通常較具市場規模、清楚的策略目標， 以及經驗豐富的管理團隊。任何對元大銀採取的評等行動都將對其債券造成同向影響。 支援評等與支援評等下限 若台灣政府(A+/Positive)在必要時對元大銀提供即時支援的能力或可能性有所改變，將對該行的支援評等與支援評等下限造成同向影響。此外，若元大銀的存款市佔率 持續明顯衰退，亦將對其支援評等與支援評等下限帶來壓力。 評等結果如下： 元大金融控股公司： 長期外幣發行人違約評等確認為 'BBB+'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 短期外幣發行人違約評等確認為 'F2'；移出負向評等觀察名單； 國內長期評等為 'AA-(twn)；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 國內短期評等為 'F1+(twn)'；移出負向評等觀察名單 個別實力評等授予為'bbb+' 元大證券： 長期外幣發行人違約評等確認為 'BBB+'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 短期外幣發行人違約評等確認為 'F2'；移出負向評等觀察名單 國內長期評等確認為 'AA-(twn)'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F1+(twn)'；移出負向評等觀察名單 元大商業銀行： 長期外幣發行人違約評等確認為 'BBB+'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 短期外幣發行人違約評等確認為 'F2'；移出負向評等觀察名單 國內長期評等確認為 'AA-(twn)'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F1+(twn)'；移出負向評等觀察名單 個別實力評等由’bb+’調升為 'bbb+' 支援評等授予為’3’； 支援評等下限授予為’BB+’ 主順位無擔保債券評等確認為 'AA-(twn)'；移出負向評等觀察名單 Contact: Primary Analyst Shirley Hsu Associate Director +886 2 8175 7606 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson ParsonSingha Senior Director +66 2108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.