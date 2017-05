(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 27 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年7月20日發布于:<ahref="https://www.fitchratings.com/site/pressrelease?i d=1009205">Fitch Rates CDB Capital and Subsidiary at 'A+'; Outlook Stable 惠譽評級已授予中國的國開金融有限責任公司(國開金融)‘A+’的長期外幣發行人違約評級,並授予國開金融的全資子公司國開國際控股有限公司(國開國際)‘A+’的長期外 幣發行人違約評級,兩者評級展望均為穩定。 惠譽同時授予CDBI Treasure Limited(CDBIT I)的中期票據計劃(中票計劃)‘A+’的評級,以及該中票計劃下預計發行的高級無抵押票據‘A+(EXP)’的預期評級。該中票計劃及票據由國開國際提供擔保,並受益於 國開金融提供的維好和流動性支持協議以及股權購買承諾協議的支持。該中票計劃下的高級無抵押票據的最終評級將取決於惠譽所收到的最終文件是否與已有信息及文件一致。 國開金融是國家開發銀行(國開行;A+/穩定)的全資子公司,並與國開行高度協同。國開行是中國最大的政策性銀行,為基礎設施和支柱產業以及中國企業“走出去”戰略提供資 金支持。 國開金融在通過基金投資管理、私募股權和夾層投資業務向對中國的投資和發展戰略具有戰略重要性的公司提供支持上扮演著重要的角色。國開金融也提供資產管理服務並管理多雙邊 基金,以支持中國的經濟和外交政策。 國開國際設立在香港,是國開金融的核心海外投融資平台。 CDBIT I是一家在英屬維京群島註冊的有限責任的境外特殊目的機構,是國開國際直接控股的全資子公司。 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級 – 國開金融 國開金融的長期發行人違約評級反映出惠譽認為其受到國開行支持的可能性極高,因為國開金融是集團的核心子公司、與國開行的關聯性密切、並且具有政策性角色。國開金融的大部 分投資項目與國開行協調,而國開行的分行在國開金融的投資決策制定過程中的參與度極高。國開金融已獲授權可以批準低於人民幣25億元的投資項目,超出此限額的項目則需由國 開行批準。 國開金融共享國開行的品牌,並與國開行有強大的協同效應。國開金融三分之一的投資用於支持城鎮化項目,而城鎮化是中國發展戰略中的重點之一。國開金融也代表中國政府投資並 管理16個雙邊和多邊基金,包括用於支持中國“一帶一路”戰略的絲綢之路基金。國開行緊密監督國開金融的戰略及財務規劃。國開金融的六名董事會成員全部由國開行委任,而國 開金融也合併在國開行中受中國銀行業監督管理委員會的監管。 與國開行相比,國開金融的規模相對較小;截至2014年底,國開金融僅占國開行總資產的0.9%(根據國開行最近期的公開經審計的財務報表),並且僅占國開行2014年凈 利潤的6.5%。自國開金融成立至2015年底,國開行已向其注資人民幣510億元,用於支持其增長及投資項目。我們預計國開行會持續作為國開金融的唯一股東,並在需要時 向國開金融提供資金支持。 國開行長期發行人違約評級是基於中國主權的支持,並等同于中國的主權評級。基於國開金融的重要政策性角色及其與國開行的緊密關聯,惠譽預期主權支持將在必要時通過國開行延 伸至國開金融。 國開金融“穩定”的評級展望反映了惠譽預計在評級期間內,其政策性角色、戰略重要性及其與國開行之間緊密的運營聯繫將不會有重大改變。因此國開金融的評級展望與國開行“穩 定”的評級展望一致。 國開金融於2009年經中國國務院批準成立,截至2015年底,其總資產達人民幣1150億元,股東權益達人民幣770億元。 發行人違約評級 – 國開國際 國開國際的長期發行人違約評級反映出惠譽認為國開國際是國開金融的核心子公司,因此其獲得國開金融和國開行支持的可能性極高。國開國際的業務範圍與國開金融高度重疊,包括 支持新型城鎮化項目、產業投資、海外投資和雙邊基金管理。國開國際的運營、風險管理體系、業務開發、人事安排及戰略目標均與國開金融高度整合,並且國開金融對國開國際的運 營決策和人事委任有高度的控制力。國開金融有多次向國開國際提供注資和信用增級的記錄,同時國開國際也使用國開行的品牌並與國開行香港分行具有強大的協同效應。 截至2015年底,國開國際占國開金融總資產的19%以及當年總收入的5%。2015年國開國際的凈損失為1.8億港元(包括停業部門經營損失約7200萬港元),而國開 金融2015年的淨利潤為43億港元。在2011年至2016年期間,國開金融向國開國際注資共48億港元用於支持國開國際的發展,其中包括對多個雙邊基金的投資。鑒於國 開國際是管理國開金融海外投資的核心子公司,以及其運營與國開金融的高度整合及協同,我們預計國開金融會持續作為國開國際的唯一股東,並在有必要時向其提供資本支持。 國開國際“穩定”的評級展望反映惠譽預計在評級期間內,國開國際作為國開金融唯一海外平台的地位及其與國開金融之間緊密的運營關聯性將不會有重大改變。因此,國開國際的評 級展望與國開金融“穩定”的評級展望一致。 國開國際成立於2011年,截至2015年底,其總資產達約250億港元,股東權益達約110億港元。 高級債務 – CDBIT I CDBIT I的中票計劃及該計劃下所發高級票據的評級主要反映惠譽認為國開金融向國開國際和CDBIT I提供支持的可能性極高。如果該發行人或國開國際發生違約,將會對國開金融及其最終母公司國開行帶來巨大的名譽風險。 該計劃下所發票據構成國開國際的直接、一般且無抵押的債務,並將與國開國際的所有其他現有及未來的非次級無抵押債務具有同等位次。 維好和流動性支持協議以及股權購買承諾協議規定如果發生觸發性事件,則國開金融需要購買或回購由CDBIT I、國開國際或任何其他境外子公司直接持有的股權。觸發性事件包括財務比率不達標、流動性不足、發生違約或用於履行其償付義務的現金流或流動性不足。 股權購買承諾協議是一項允許國開金融能及時向國開國際提供外幣流動性的或有機制。國開金融將需要國開行及監管機構的審批來完成股權購買,監管機構包括商務部、國家發展與改 革委員會、國有資產監督與管理委員會及國家外匯管理局。我們認為由於國開行為中國最大的政策性銀行,具有重要角色並對政府具有重要意義,因此在必要時,審批流程將會加快進 行,以便國開金融能及時地向國開國際提供支持。 惠譽認為在執行維好和流動性支持協議時可能會遇到實際操作上的困難,而此等協議的法律效力不等同于擔保。然而,維好和流動性支持協議以及股權購買承諾協議反映了國開金融在 有需要時為國開國際及CDBIT I債券提供支持的強烈意願。 評級敏感性 發行人違約評級 – 國開金融和國開國際 如果有跡象表明國開行向國開金融提供支持的可能性降低,包括股權結構及有效控制權出現重大變化,則國開金融的評級可能被下調。如果國開金融的評級以及國開金融向國開國際提 供支持的意願降低,包括股權結構及有效控制權出現重大變化,將會直接影響國開國際的評級。 如果國開行的評級發生任何變化,反映出中國政府向國開行及其子公司提供全力、及時支持的意願或能力出現變化,這也可能會導致國開金融和國開國際的評級受到相應程度的影響。 高級債務 – CDBIT I CDBIT I擔保票據的評級與國開金融和國開行在需要時向國開國際提供支持的意願或能力的變化直接相關。如果中國政府向國開行及國開金融提供及時、全力支持的意願或能力發生重大變化 ,則上述票據的評級也將受到影響。 注意:本新聞稿為中文譯本。如有疑問,請以英文版本為準。 聯繫人: 首席分析師 Jonathan Lee(李信佳) 高級董事 +886 2 81757601 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師 Katie Chen(陳冠如) 聯席董事 +86 10 8517 2135 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款:FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外,有關惠譽的評級定義和評級使用條款,請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策,請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情(評級的首席分析師位於歐盟註冊機構)請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址:30 North Colonnade, London, E14 5GN Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.